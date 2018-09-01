台中》國民黨「考察」花博試營運 民進黨團：「麥擱亂啊！」

2018年09月01日 17:03 中時 盧金足 、 陳淑娥

台中世界花博營運總部執行長、市府副秘書長郭坤明（右三）表示，台中世界花博1日邁入全新「試營運」階段，確保各項設備都能到位，花博將如期如質在11月3日開幕。（盧金足攝）

（19:38更新內文）台中世界花博會進入試營運階段，市議會國民黨團1日抵豐原園區，只見現場大門深鎖，從外圍放眼望去，人行道未鋪設，挖土機進駐一片塵土飛揚，策布展等工程未完成，痛批「簡直就像工地！」對此，民進黨團嚴厲譴責藍營為選舉作秀，硬闖園區扭曲試營運目的，呼籲「麥擱亂啊！」不要總是見不得花博好。

國民黨團1日下午在書記長李中、執行長顏莉敏率領下，包括李榮鴻、陳本添、黃馨慧、張廖乃綸、朱暖英、楊正中、吳顯森、劉士州、羅永珍與陳政顯服務處主任，展開花博3個園區考察，首站抵達豐原葫蘆墩園區。

李中指出，林佳龍稱9月試營運讓民眾來看，但眼前看到的是人行道未鋪設、樹木還沒植、挖土機進駐，施工人員忙進忙出組裝與鋪設，看不到花海，亂糟糟就像工地。

黃馨慧表示，有民眾拿著相機想要捕捉畫面，卻是敗興而歸，這是試營運嗎？黨團議員強調，市府應誠實向議會報告實際進度落後並提出趕工計畫，而非硬拗已進入「試營運」階段，甚至誣指議員誤解試營運概念。

民進黨團召集人李天生嚴厲譴責，抨擊國民黨試營運期間硬闖花博園區，強調2010年台北市花博11月6日開幕，自9月起進行2個月試營運期，該園區直到10月9日才首度開放民眾入場，還限制參觀範圍，國民黨團為了選舉作秀，硬闖園區扭曲試營運目的，呼籲藍營「麥擱亂啊！」不要總是見不得花博好。

李天生說，花博的門票已經寫明開幕時間是11月3日，但最近國民黨團不斷放出錯誤訊息，誤導民眾，要求花博試營運期間，應該開放一般民眾免費入場，然而如此不僅損害花錢買票民眾的權益，市府也已經多次說明，試營運不是百貨公司的「試賣」，期間主要是進行各項安全、人流動線、電力、安全、衛生、交通管制，並不會對一般民眾開放。

李天生表示，當初國民黨議員要求在9月1日辦理議會的花博考察，然而這項提案在政黨協商時並無共識，國民黨團卻還是要硬闖，根本就是濫用議員的權力。

李天生強調，花博是台中市好不容易迎來的國際級盛事，不管市府、企業、志工等等，都投入大量的人力、物力與心力，好不容易終於到開幕前最後一步的試營運階段，大家應該抱持歡喜心迎接，然而這時卻只看見國民黨團不斷在扯花博後腿，難道國民黨非得要唱衰花博，如此見不得花博好。

此外，台中市府新聞局1日在陽明大樓舉行「台中花博試營運計畫記者會」，台中世界花博營運總部執行長、市府副秘書長郭坤明表示，籌辦多年2018台中世界花博1日邁入全新「試營運」階段，各場館營管人員陸續進駐園區，並依期程開始進行人流動線、電力、安全等測試，確保各項設備都能到位，花博將如期如質在11月3日開幕。

台中世界花博營運總部執行長郭坤明解釋，花博是國際的售票博覽會，試營運不像百貨公司「試賣」，開放一般民眾免費參觀，而是要分批就不同人數，針對各項場館與軟硬體進行多方測試。

針對部分議員今天欲進園區考察，郭坤明說，目前花博正在試營運階段，正進行與外電銜接後的設施、設備電力等測試，各施工廠商均動員人力在現場配合辦理檢測等相關作業，為考量設施設備、人員安全，及不影響廠商作業，故建議緩辦考察行程，未來會擇日安排議會考察。

(中時 )