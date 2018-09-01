台北》談生日願望 丁守中：市民安居樂業、選戰早點結束

國民黨台北市長參選人丁守中1日下午出席國民黨青年部主辦的籃球賽。(楊佳穎攝)

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楊佳穎
國民黨青年部今天主辦籃球賽。(楊佳穎攝)
國民黨青年部主辦籃球賽，丁守中參與。 (楊佳穎攝)

國民黨台北市長參選人丁守中1日下午出席國民黨青年部主辦的籃球賽，面對媒體詢問生日願望，他笑回，「希望市民都能安居樂業，選戰早點結束」。至於最新媒體民調仍落後柯文哲，丁守中則表示，民調參考就好，在跑基層過程中，大家都感覺到民心思變，因此有信心一步一腳印，爭取最後勝利。

丁守中1日下午則現身新生高架橋籃球場，參與青年部主辦的籃球賽，與國民黨立委蔣萬安、台北市議員戴錫欽、市議員參選人李柏毅組成台北隊，和新北市議員陳明義、林國春、洪佳君組成的新北隊進行鬥牛賽，最終台北隊以3比2獲勝。

對於很多活動找蔣萬安同台，是否希望藉此拉攏婦女選票？丁守中笑說，只要是青年活動，都會全力一同參與。一旁的蔣萬安則表示，自己會盡全力，用最大力量協助丁守中，這兩週也積極陪同丁守中出席各種場合，感受到基層反應非常熱烈，相信不到選舉最後，都很難分出勝負，也相信丁守中選情非常樂觀，盼把握最後機會衝刺。

談起今日鬥牛賽表現，蔣萬安笑說，最終台北隊取得勝利，更重要的是兩隊彼此都沒放水，防守非常賣力，大家也發揮團隊精神，互相導球、傳球並找到空擋。他也稱讚，丁守中卡位做得很扎實，並能利用空檔投進，非常不容易，且大家願意周末出來運動、揮灑汗水，滿好的。

(中時 )

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