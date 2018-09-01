水災影響選情？ 民進黨自信：中彰雲嘉高屏仍穩定領先

2018年09月01日 17:24 中時 曾薏蘋

高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至大腿，最深處到腰部以上，原本道路變成黃河，周遭一整片水鄉澤國，後方的林園工業區仍持續排放煙氣。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄28日凌晨持續暴雨導致市區多處淹水，高雄澄清路變澄清河。（市民拍攝）

大雨過後趁機看房 網友點名：高雄這些地段最好別買。圖為28日凌晨豪雨過後，高雄仁武區淹水情況。（圖/網友吳沂庭 授權引用）

年底選戰進入白熱化，上周卻碰上水南部大水災，民進黨黨政人士指出，這次水災，雖有對總統、副總統的負面批評，但因國民黨也有負面言語，對比之下，國民黨候選人並沒有因此水漲船、高、討到便宜，民進黨在中彰雲嘉高屏等縣市都仍穩定領先。

此外，在一級戰區，黨政人士表示，新北已經差距到五％，還有兩個月時間可以一搏，黨內對新北市有很大期待；國民黨雖然開出目標，但民進黨也希望再下一城，新北及台東縣市，都顯示非常有機會。

至於之前水災，黨政人士說，前日南部大雨造成災損，但區域範圍較之前少很多，受影響區域沒那麼廣，南部縣市行動也相對快，救災到一段落，民眾不滿的聲音就相對不強。內部參考民調，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、高雄市與屏東縣都還是穩定領先。而基隆市、新竹市、桃園市都穩定領先對手很大的一段距離。

非執政縣市部分，黨內人士認為，目前還有一段距離，但黨中央也會加緊協助，讓他們拉近距離，到11月24日投票日前，還是有可為。

(中時 )