骨灰罈堆找出一甕 勇警法眼揪槍彈

員警擔心觸犯死者，先雙手合十、向往生者知會。(蔡依珍翻攝)

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一整面牆的骨灰罈。(蔡依珍翻攝)
員警開蓋在骨灰罈裡查獲槍和子彈。(蔡依珍翻攝)

經營殯葬公司的陳姓男子，遭檢舉擁槍自重，桃園警方獲報上門，不畏農曆7月，在一整面牆的骨灰罈中一個個尋覓，終於在一個沒有題字的甕裡查獲改造手槍和24發子彈，陳男一開始還謊稱是衣冠塚，事後又辯稱是撿到用來防身，桃警仍依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

42歲陳姓男子的父親在桃園市從事殯葬業，他子承父業，卻為了搶生意不擇手段，甚至擁槍自重，桃園警察分局埔子派出所員警接獲民眾檢舉，連日埋伏跟監守候，在「青春專案」尾聲，持法院核發搜索票上門查緝。

陳男見警上門，裝傻不願配合，但眼角餘光卻不斷飄向辦公室後方靈堂，員警往目光所在尋找，發現有個小靈堂，播放誦經佛音，簡易供品和香祭祀一整面骨灰罈，全是家屬暫放、等著入塔的骨灰，警方逐一檢視，果真在最下方發現一個沒有名字、且重量較輕的罈子，陳男突然緊張說：「那是衣冠塚」員警擔心觸犯死者，先雙手合十、向往生者知會，隨即開蓋，果真查獲一把改造手槍及24發子彈。

槍枝送驗確認具有殺傷力，陳男辯稱是幾年前處理一件死亡案時，在現場撿到的，打算用來防身，也坦言曾經試槍擊發，本以為藏在骨灰罈裡天衣無縫，可以規避警方查緝，沒想到還是得乖乖認栽，警訊後依槍砲彈藥刀械管制條例，將陳嫌移請桃園地檢署偵辦。

桃園警察分局長廖高江強調，警方將持續深入追查槍枝來源，並清查陳嫌是否假借殯葬公司為幌子，實則以槍械暴力介入殯葬業利益，務必將違法份子全部掃除。

(中時 )

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