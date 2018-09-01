今全台麥當勞店休不賠反賺 專家大讚「高招！」

2018年09月01日 17:30 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

大麥克搶光，麥當勞主餐買一送一更引發人潮。（民眾提供）

昨日全台掀起一股「大麥克之亂」導致麥當勞店員紛紛累垮，對此麥當勞總部宣布今天全台麥當勞門市店休一天，這也創下了台灣業界的首例，對此一名知人資經理就指出，「麥當勞這是一舉三得，精準規劃為公司帶來的效益，一定是天文數字！」

根據風傳媒報導，麥當勞因昨天實施「歡慶戴資穎亞運封后，單點大麥克買一送一」活動，衍生出了大麥克之亂，原訂促銷的大麥克很快就售罄，公司臨時加碼，讓所有主餐也加入此次的買一送一活動，讓全台約400家分店都擠滿消費者，據了解，昨天一整天下來麥當勞員工從清潔、廚房到櫃台無一不延長工時加班，甚至傳出打烊後員工仍清理現場長達4小時才下班消息。

對此，麥當勞宣布，除了進駐交通轉運站、醫院、學校、百貨賣場等場所的門市，今(1)日只營業到上午10點30分，為了就是讓員工獲得充分休息，明(2)日上午6時恢復正常營業。

人資經理就指出，麥當勞的促銷活動自昨日午餐時段開賣，員工忙至深夜，這代表著午、晚兩班員工的工時嚴重超過，麥當勞不僅給計時人員雙倍時薪、月薪人員補休一天，還刻意賣完早餐，直到前一天的尖方時段再實施休假，對員工心理會產生「公司為自己著想」的體貼感受，員工不僅獲得充分休息，士氣肯定也會有效回升。

另外，根據勞基法30條之一對於「變形工時」亦有相關規定，麥當勞此舉不想可以避勞動檢查、罰緩，還可以避開一場公關災難，且餐飲業員工勞動程度高，麥當勞身為服務業龍頭品牌，率先以行動落實其注重員工權益的態度，從社群留言來看，果然獲得大眾壓倒性好評，無疑也是種無形的正面廣告，對企業行性整體大大提升。

(中時電子報)