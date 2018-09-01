冷戰後空前大練兵 中俄將模擬核戰！

2018年09月01日 17:35 中時電子報 楊幼蘭

中國核武

俄羅斯9月11－15日即將舉行冷戰結束以來最大的軍演，而中國也將派大軍參加。由於五角大廈在國防戰略報告中指出，中俄是美國的頭號威脅，因此這項代號「東方-2018」（Vostok-2018）聯合軍演格外引人矚目。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，俄羅斯是世上最大的核武國，而中國也在積極發展核武。儘管兩國以往經常衝突，如今仍有許多目標背道而馳，但都成了美國的主要對手。

如今這美國心目中的兩大威脅將攜手軍演，據五角大廈官員向《華盛頓自由燈塔》（Washington Free Beacon）網透露，這場自1981年以來俄羅斯最大，也是中俄規模最大的聯合演習中，將包括核戰的訓練。

據BBC報導，俄羅斯國防部長紹伊古（SergeyShoygu）說，這場軍演俄方將出動30萬部隊，參演裝備包括坦克，裝甲運輸車等車輛3.6萬輛，還有超過1,000架戰機。而中國將派出約3,200名官兵，出動900多件武器裝備，以及30架固定翼飛機和直升機。

由於中俄的核戰略截然不同，目前並不清楚，他們會如何協同舉行核戰演習。據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）2017年發布的全球核力量報告顯示，俄羅斯擁有7000枚核彈頭，美國有6800枚，而中國擁有近300枚核彈頭。

俄羅斯不僅擁有世界最多的核彈頭，也已將它們應用在愈來愈多殺傷力強大的平台上。

莫斯科希望，能儘速部署水下的末日裝置，而美國情報也指出，俄羅斯正致力研發新型核動力核武裝巡弋飛彈。相對的，解放軍則選擇最低限度的核威懾力。

美俄互相維持恐怖平衡，要是任一方發動攻擊，另一方也會發動毀滅性的核反擊。美俄為了達成這目標，建立了陸、海、空核武發射平台全都到位的「戰略核三角」（Nuclear Triad）。

儘管北京的核武旨在確保二次打擊能力，但五角大廈最新的中國軍力報告卻指出，解放軍具備核攻擊力的轟炸機頻頻實戰演訓，很可能在為攻擊美國與盟友在亞太的目標作準備。

此外，雖然中國國防部的官方聲明說，這次演習旨在鞏固發展中俄全面戰略伙伴關係，深化兩軍務實友好合作，並不針對第三方。但克宮認為，「東方-2018」軍演在「極具攻擊性，並不友好」的國際環境中至關重要。

據英國《獨立報》（The Independent）報導，俄羅斯聯邦委員會副主席克林澤維奇（Frants Klintsevich）說，「這次協同演習是對美國釋放信號」。而俄羅斯科學院（PAH）軍事專家卡申（Vasily Kashin）則指出，如今美俄關係跌入谷底，莫斯科有必要為潛在的戰鬥作準備，而演習將展現俄羅斯的戰備程度。

(中時電子報)