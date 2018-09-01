亞運》棒球隊隊長林加祐腿傷 佩服學長在國際賽抗壓力

雅加達亞運是林加祐最後一次參與國際賽。（杜宜諳攝）

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中時電子報
／雅加達報導

中華隊隊長林加祐今（1）日對戰中國大陸爭奪銅牌的1局下大腿受傷退場，讓中華隊少了一門重炮，還好中華隊順利贏球，林加祐如釋負重，打完亞運棒球賽談到參賽心得，林加祐竟是佩服打過亞運的學長、學弟們！

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賽後，林加祐表示，今天比賽拉到左大腿後側，其實第1場對南韓比賽已有左大腿緊繃，透過台灣的中醫針炙治療，比較能使力，受傷是很突然、沒有辦法預防。

對於參賽亞運的感想，林加祐表示，他很佩服學長、學弟，打這種大比賽的抗壓性，這次是他第1次體驗，很高興有機會體驗到這種壓力，並向學長、學弟們致敬。

此次亞運中華隊得到銅牌有點可惜，林加祐認為，最關鍵比賽沒有打好，這次比賽每一場都打得很好，但是對日本的比賽在牽制或傳球失誤，犯了一點點小錯就是比賽的關鍵，球員自己沒有把壓力壓下來。

今天也是林加祐自己最後一場國際賽，結果卻是受傷提前退場，他說，自己的表現並不完美，因為受傷是沒有辦法，就交給學弟表現了，結果是好的就好了，他也看到日本隊所有細膩的地方，台灣棒球需要再加強。

林加祐以中華隊隊長身分評析中華隊最滿意的表現，他覺得是凝聚力好，打擊表現不錯，不過，檢討下來守備方面可以更好，看到日本隊每次上壘都盜壘，其實台灣球員的素質不錯，可能是我們不敢去做、還是有其他問題？值得探討。

(中時電子報)

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