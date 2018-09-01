小英一番話網民狂噓 黃創夏：年底就讓民進黨大敗！

民進黨主席蔡英文（前左5）到中市進行便當會，強調年底大選若沒贏，現在做的可能都會被翻轉！（盧金足翻攝）

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中時電子報

民進黨主席蔡英文今天與台中市長參選人輔選幹部、後援會便當會時提到，中部選情是整個執政團隊最重要的，年底大選若沒贏，現在所做的可能都會被翻轉。慘遭PTT網民狂噓。資深媒體人黃創夏也直指，既然政府現在幹的爛事都可以「被翻轉」，那年底就讓民進黨大敗一次！

黃創夏在臉書指出，現在政府幹的爛事都可以「被翻轉」？太棒了！蔡英文的「聖旨」意思明確，年底選舉就讓民進黨大敗一次囉！哎，人貴自知，蔡英文竟不知她正在「反輔選」？

網友說：「太好了！做錯事翻轉過來就是對的。」、「滿腦子都是他們黨未來的考量，置國家人民於腦外！」、「翻妳嗎！年改改這樣！兩岸也弄得亂七八糟！外交也2266！」

PTT網民說：「太好了，快翻！」、「妳根本就沒做什麼啊，又要威脅選民了。」、「好耶！不用蓋智障風機了。」、「還有黨產不用討了。」、「錢沾會收回去嗎？」、「一定輸，對資進黨已失去信心。」、「那台北輸定啦，因為姚文翻台北。」、「DPP做好什麼事了嗎？根本沒翻轉啊，X。」、「太好了！7天假要回來了。」、「年改回復，觀光變好，民進黨掰掰！」、「那一定得讓你們落選了，真的是看錢沾跟風電很不爽。」

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

文章來源：PTT

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