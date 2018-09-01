柯文哲出席InstaMeet活動 逾百名粉絲冒雨相挺

2018年09月01日 18:07 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲1日出席InstaMeet於北門廣場的拍照活動，呼籲民眾透過社群媒體見證台北市的改變。（TeamKP提供）

台北市長柯文哲1日出席InstaMeet於北門廣場的拍照活動，吸引200多名民眾參與，不過午後滂沱大雨打亂活動時程，但不少「柯粉」仍冒雨前來相挺，柯文哲也與眾多民眾一同在北門互動留影，柯文哲也細數政績，呼籲民眾透過社群媒體，紀錄台北城市的改變。

柯文哲表示，北門不是123就從天上掉下來，經過近2年多的時間，從拆忠孝西路的公車專用道開始，然後再拆掉忠孝橋引道、遷走國光客運、三井倉庫要拆掉再搬回來，還有對面一排房子要拆掉，還有路型重整，花了很大的力氣，一步一步才重現北門光景，拍照活動只是一個開始。

柯文哲指出，現在社會常常使用Facebook或Instagram拍照互相傳送，我們希望民眾可以用拍照打卡方式，將台北的改變拍照上傳網路，後面加上主體標籤（hashtag）打上taipeipossible或是台北無限可能，呈現在柯P官方網站的市政成果牆，「我們已經改變成真，希望以後就持續改變！」

柯文哲競選辦公室則表示，即日起民眾只要透過臉書或Instagram拍下柯文哲4年以來的市政成果或政績，並在相片加上下列任一主題標籤 #teamKP #keepitpossible #taipeipossible #改變成真持續發生 #台北無限可能，相片就有機會收錄於柯文哲官方網站內的「成果牆」，一同讓更多市民朋友看見台北的改變。

(中時 )