Future Wave街舞大賽板橋開戰

2018年09月01日 18:32 中時 葉書宏

新北年度最大街舞盛事「2018新北FUN街頭」Future Wave街舞大賽1日及2日在板橋車站站前廣場展開預賽。（葉書宏翻攝）

新北年度最大街舞盛事「2018新北FUN街頭」Future Wave街舞大賽1日及2日在板橋車站站前廣場展開預賽。（葉書宏翻攝）

新北年度最大街舞盛事「2018新北FUN街頭」Future Wave街舞大賽1日及2日在板橋車站站前廣場展開預賽。（葉書宏翻攝）

新北年度最大街舞盛事「2018新北FUN街頭」Future Wave街舞大賽1日及2日在板橋車站站前廣場展開預賽，兩天的賽事吸引將近200組隊伍參賽，從兒童組、中學組到成人組，不僅橫跨各種年齡層，更有來自基宜、桃竹苗以及台中等地的街舞好手一同秀舞技、展魅力。

今年街舞大賽的競賽組別有講求團隊默契的排舞賽、追求極限技巧的霹靂舞五對五，以及舞風混搭的自由風格對決，同時為鼓勵青少年舞者，特別針對國、高中職在校學生規畫排舞及霹靂舞中學生組別，吸引了來自北台灣各高中職及國中共60組中學生團隊報名。

有不少中學組參賽者都是第一次參加比賽，熱愛街舞的他們平時常相約練舞，這次報名參加賽事就是想要「一起衝一起變強！」希望透過比賽累積經驗，增加戰鬥值。

此外，今年賽事也將去年的兒童街舞表演賽列為正式賽制，持續鼓勵12歲以下的舞者，今年兒童參賽者最小年齡僅7歲，他們的技巧也許不如成人舞者純熟，但都非常珍惜可以站上舞台表現自我的機會，無不使出渾身解數，展現對街舞的熱情。

板橋區公所表示，預賽精選出的50組隊伍將於8日市民廣場進行最終對戰，現場還有街頭潮流市集販售潮流服飾及特色小食，歡迎現場蒞臨觀賞，詳情可洽活動官網或官方臉書粉絲專頁「新北FUN街頭」查詢。

(中時 )