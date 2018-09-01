《中時晚間快報》大陸居住證今起開辦 多地台協會長搶頭香

2018年09月01日 18:28 中時電子報 綜合報導

◎大陸居住證今起開辦 多地台協會長搶頭香

大陸各地公安機關今起接受港澳台居民申請辦理居住證，多地台商協會會長領頭拼第一搶辦居住證。廈門市台協會長吳家瑩就成為該市首位完成申請的台灣人。福州台協會會長陳奕廷在福州南街派出所辦理證件申請，成為福州首位申請港澳台居住證的台人，上海台協會長李政宏亦成為取得上海「001」號居住證的台人。

◎亞運棒球10：0 提前8局KO大陸 保住銅牌

牛棚左投王宗豪改調先發繳出7局無失分好投，8局下林翰打出三游間強襲球，球被游擊手碰到左外野草皮，二壘跑者戴如量快腿滑回本壘，讓中華隊以10比0提前勝出，保住銅牌。

◎楊偉中救女溺斃 庫克群島警方：不諳游泳、沒穿救生衣

不當黨產處理委員會委員楊偉中，在庫克群島為救泛舟溺水的女兒，意外溺斃。就在剛剛，庫克群島警方透過臉書證實並說明這場意外表示，因兩人都不諳游泳（non-swimmers），且未著救生衣，因而發生意外。警方明確地說，「救生衣」常常被泛舟遊客忽略了。

◎亞洲航空秋季大促銷 台北－克拉克388元起

亞洲航空（AirAsia）推出2018秋季大促銷，9月3日起提供優惠票價機會，包括台北－克拉克單程未稅388元起、高雄－馬尼拉單程未稅888元起的超低價，活動至9日晚間11時59分止。

(中時電子報)