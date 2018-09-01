《中時晚間快報》大陸居住證今起開辦 多地台協會長搶頭香

大陸居住證今起開辦 多地台協會長搶頭香

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎大陸居住證今起開辦 多地台協會長搶頭香

大陸各地公安機關今起接受港澳台居民申請辦理居住證，多地台商協會會長領頭拼第一搶辦居住證。廈門市台協會長吳家瑩就成為該市首位完成申請的台灣人。福州台協會會長陳奕廷在福州南街派出所辦理證件申請，成為福州首位申請港澳台居住證的台人，上海台協會長李政宏亦成為取得上海「001」號居住證的台人。

◎亞運棒球10：0 提前8局KO大陸 保住銅牌

牛棚左投王宗豪改調先發繳出7局無失分好投，8局下林翰打出三游間強襲球，球被游擊手碰到左外野草皮，二壘跑者戴如量快腿滑回本壘，讓中華隊以10比0提前勝出，保住銅牌。

◎楊偉中救女溺斃 庫克群島警方：不諳游泳、沒穿救生衣

不當黨產處理委員會委員楊偉中，在庫克群島為救泛舟溺水的女兒，意外溺斃。就在剛剛，庫克群島警方透過臉書證實並說明這場意外表示，因兩人都不諳游泳（non-swimmers），且未著救生衣，因而發生意外。警方明確地說，「救生衣」常常被泛舟遊客忽略了。

◎亞洲航空秋季大促銷 台北－克拉克388元起

亞洲航空（AirAsia）推出2018秋季大促銷，9月3日起提供優惠票價機會，包括台北－克拉克單程未稅388元起、高雄－馬尼拉單程未稅888元起的超低價，活動至9日晚間11時59分止。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報
陸發布《中華人民共和國國歌》通…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。