文化部擬代修復淡水施家古厝 新北市府：尊重

2018年09月01日 18:34 中時 譚宇哲

新北市定古蹟淡水施家古厝修復工程卡關5年，文化部長鄭麗君今批「地方不作為」，宣示將研議提報行政院，由中央代為執行修復，有望成為全台第一件中央代行案例；新北市文化局回應，尊重文化部決定，但仍強調，市府沒有該作為而不作為，而是受限於議會決議才會動彈不得。

淡水施家古厝位於淡水區重建街的都市計畫6號道路上，2005年被前台北縣政府指定為縣定古蹟，升格後新北市文化局2012年起編列1815萬元啟動修復工程，卻因古蹟修復與道路拓寬衝突，隔年於市議會年度總預算案第三讀會議中遭凍結，市府2016年再次編列二期預算，仍受制於議會要求不得動支，至今未解套。

根據《文資法》第110條規定，「直轄市、縣（市）主管機關依本法應作為而不作為，致危害文化資產保存時，得由行政院、中央主管機關命其於一定期限內為之；屆期仍不作為者，得代行處理。但情況急迫時，得逕予代行處理。」

「我在這邊宣示，我們要勇敢跨出第一案」，鄧麗君今出席「全國文化資產會議」全國大會時表示，我國不曾有中央代行案例，新北市市定古蹟淡水施家古厝長年沒有得到好的修復，新北市府也沒辦法編列預算，「已經構成地方不作為，中央代行」，目前研議由文化部向行政院提報，一旦通過，將成為全台首案由中央代行修復的文資案例。

新北市文化局長林寬裕表示，市府絕對沒有該作為而不作為，而是受限於議會決議才會動彈不得，施家古厝牽涉道路、公安、文資、民意等諸多問題，一直希望可以找到圓滿的解決方式，之前就與包含文化部在內的相關部門一再協調，希望找出方法，共同解決已經延宕多年的陳年舊案，也會尊重文化部代修復的決定。

(中時 )