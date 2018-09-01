告別帆布帳篷 美軍將以3D列印混凝土營舍

2018年09月01日 19:04 中時電子報 江飛宇

美國海軍陸戰隊經常派駐世界各個衝突地區，並迅速在當地建立野戰基地，過去使用的是帆布帳篷，而未來可能會使用3D打印機，直接建造混凝土營房，建造的過程不到兩天，又能使使戰士們居住在堅固的房舍。

美軍陸戰隊網(marines.mil)報導，美國陸戰隊與美國陸軍共同合作，一起開發世界上最大的混凝土3D列印機，他們在伊利諾伊州尚佩恩(Champaign)的美國陸軍工程研發中心測試，他們的原型列印機可以在40小時內，印出500平方英尺(45平方公尺)範圍的營房小屋。

陸戰隊目前正在為這項技術的適用範圍，特別是要考慮未來的後勤要求，列印機需要怎樣的建築材料，是否要製造。

該計畫的執行官馬修．福雷德上尉(Matthew Friedell)說：「現在已經有一些建築用的3D列印機，不過多數是製作房屋零件，比如磚瓦，然後人們再組合這些組件形成建築。我們所開發的直接印出房舍的列印機，完全不必人工組裝。」

該團隊先用電腦設計建築模型，再由3D列印機來實現，噴頭會將混凝土層層疊加以構建牆壁，大約需要40個小時就能完成。現在陸戰隊員還必須在旁堅控進度，以適時裝填混凝土資材。然而，如果未來這項工作再由機器人執行，包括抽水與混合混凝土，那麼可能時間還可以縮短到一天內建成。

福雷德上尉說：「我們不希望陸戰隊員還要分神蓋營房，直接交給自動化機器去做，可以說是一個巨大的優勢。」

除了做野戰基地以外，這項科技的泛用性顯而易見，比如人道救災任務期間，海軍陸戰隊可以為當地災民安全快速地印出房屋、學校和社區建築，有效地完成任務。

(中時電子報)