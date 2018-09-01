羅宏正自嘲情場大齡失意男

2018年09月01日 19:05 中時 洪秀瑛

羅宏正（右）表情逗趣。（三立提供）

羅宏正與劉宇菁拍戲有默契。（三立提供）

羅宏正與劉宇菁。（三立提供）

壁咚戲。（三立提供）

羅宏正在台視、三立校園浪漫偶像劇《高校英雄傳》中大膽展現敢愛敢衝，角色對女孩攻勢很有特色，單刀直入的虧妹起手式，也不管對方的反應，更不怕被拒絕，而且說完就閃，網友們笑說他算是蠻幹型的男生，超酷又有fu。

相較於劇中霸氣撩劉宇菁，羅宏正在現實生活中笑稱自己撩妹基本功超差，屬於舒肥機的低溫烹調食物，需持續不間斷地加溫加熱，讓情愫在不知不覺之中變化，兩人才會不疾不徐地，慢慢地進入一下個階段。

他現在就是個情場失意的大齡男子，看到心儀對象、自己的菜的女孩時會緊張害羞，還要常常裝演「沒事」，有時自己想起來都覺得好笑怎會這樣，羅宏正還笑問：「這樣是有心眼？」所以他會從每個小地方用心地做好基本功，就像在劇校練功夫一樣，那就是記住女孩子說過的每一句話，就算聽起來是開玩笑的話也要當真和記住，這樣在往後互動中，才能讓對方發覺自己是很了解對方，再一點一滴地進入她的生活圈，讓自己的存在越來越重要。

羅宏正笑說，這樣可讓女孩感受自己對她的關注，不矯情卻又自在的加溫，如此一來當自己變成不可或缺的時候，就可以水到渠成了。「感情世界裡我是被動的，但我出手時也不太害怕，因為我會很明顯的暗示對方目前成功率為何。」想很多的羅宏正，即使有心儀的女生，但為不造成女生的困擾，或是產生一定程度的尷尬，他會選擇不說，自己慢慢享受這煎熬。

劉宇菁表示，自己不喜歡被很油的男生追求，會覺得不舒服，她感覺羅宏正不是撩妹高手、跟男生在一起蠻會講垃圾話，還算是個幽默的人，算是誠懇的男生，若是誠懇男生的話，自己比較容易被打動。也表示自己相信一見鍾情，只不過「一見鍾情不是沒有發生過，但就是沒有結果」。

(中時 )