闊別家鄉70年 老榮民魂歸故里

2018年09月01日 19:10 中時 徐養齡

骨灰被送回廣西，在機場交由親戚載回老家。（徐養齡翻攝）

親戚暫搭靈位供奉。（徐養齡翻攝）

在廣西桂林搭起的靈位。（徐養齡翻攝）

一封找不到家人的死亡通知書，一縷回不了家的黃埔軍魂，老榮民廖瑞榮半生戎馬，卻無緣回鄉團圓，直到過世28年，家鄉子姪意外打聽到老伯父的身世，展開跨海尋親任務，輾轉多時，終將骨灰接回廣西老家，完成老先生未盡之願。

如同多數榮民，出身廣西桂林的廖瑞榮，年少投身軍旅，歷經戰亂風霜，隨國民政府千里迢迢來到台灣，卸下陸軍少尉官銜，眼見同袍紛紛在台結婚成家，廖瑞榮卻惦記著當年在老家訂下的「娃娃親」，衷心期盼能回鄉實現諾言。

廖瑞榮信守「娃娃親」承諾，終身未再婚娶，可惜礙於兩岸政治局勢，懷抱著一絲遺憾，在新竹榮家度過餘生，死亡通知書寄回廣西老家，骨灰則安厝在新竹市軍人忠靈祠。

然而，那封唯一寄回老家的信，卻因錯陽差始終沒送到親戚手裡，就在廖瑞榮過世28年後，廣西家鄉的後輩子姪因緣際會找到那封信，得知台灣有他這位闊別多年的親戚，輾轉透過廣西台商協會友人，展開跨海尋親任務，讓廖瑞榮返鄉的願望出現一線契機。

只是因年代相隔久遠，來台尋親猶如大海撈針，今年4月間，台商協會友人委託新竹市議員鄭正鈐協助尋親，鄭正鈐毅然接下重任，經密切查訪，發現廖最後落腳在榮家，但已過世多年，並得知老先生一心返鄉圓夢的未盡之志。

為讓廖瑞榮落葉歸根，鄭正鈐又花了4個多月時間奔走聯繫，處理繁瑣文書申辦流程，終於帶著老先生的骨灰搭上飛機，一路上，同行人員不時提醒老先生「要上飛機囉」、「再2個小時就到家了」，總算抵達桂林，將骨灰順利交到在機場守候多時的子姪手上。

鄭正鈐感慨表示，老榮民們走過大時代的顛沛流離，未能成家的落得形單影隻，也無緣再見家人，眷村、榮家，成為風燭殘年的最後歸宿，相信廖瑞榮英靈有知，必然對回歸故里感到欣喜，對後輩而言，也將兩岸間無法割捨的情感再度牽繫起來。

(中時 )