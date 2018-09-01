許書豪遭跟拍自嘲「不紅」　女友曝光反應搞笑

2018年09月01日 19:34 中時 尤嬿妮

許書豪今參與公益籃球賽。（粘耿豪攝）

許書豪今參與公益籃球賽。（尤嬿妮攝）

許書豪今下午領軍明星隊參與公益籃球賽，與台電女籃及明道大學組成的球隊交手，活動前許書豪獻唱歌曲〈不畏誰〉，隨後幽默自嘲：「相信有在打籃球的人，對『書豪』這兩個字應該不陌生吧！」主持人問他的球技是否媲美NBA球星林書豪？許書豪聽聞笑喊：「上帝是公平的！」謙稱自己的球技不好。

他國小曾是體操隊隊員，常與同學打籃球，聊起打球受傷經驗，許書豪說：「有次（搶籃板）下來踩到腳，整個拐到、韌帶發炎，休養了2、3個月，那陣子去學校還拄著拐杖，體育課打掃也只能坐在旁邊、好孤單。」

他日前被拍到與交往10多年的圈外女友約會，許書豪坦言自己當下有嚇到，「懷疑了一下，覺得是自己想太多，『又不紅，怎麼會是拍我』」，直到被跟拍到人煙稀少的地方，確定對方是在拍自己，他才請女友先離開，之後新聞曝光，女友看到照片後第一反應是自己沒化妝，搞笑交待許書豪「下次有狗仔先跟我講」，小倆口感情因此升溫。

他入圍本屆金曲獎男歌手後聲勢看漲，今出席活動聲音略顯沙啞，坦言近期工作較多，月中還要飛上海參與騰訊視訊全新節目《即刻電音》的面試，許書豪說：「雖然不一定（能否正式加入該節目），但有機會可以去面試很開心。」

(中時 )