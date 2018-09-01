反迫遷團體「普渡」燒英賴紙紮 蔣月惠淚眼力挺

反迫遷團體1日集結高雄市府進行「普渡」儀式，更激進燒毀「高市府」及陳菊等人紙紮，表達心中憤怒。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
反迫遷團體1日集結高市府進行「普渡」表達土地正義訴求，屏東縣議員蔣月惠（中）現身力挺。（柯宗緯攝）
反迫遷團體1日集結高雄市府進行「普渡」儀式，更激進燒毀「高市府」及陳菊等人紙紮，表達心中憤怒。（柯宗緯攝）

十全果菜市場自救會今（1）日號召多個反迫遷團體，齊聚高雄市政府前，進行普渡儀式，當場焚燒高市府紙紮及陳菊、蔡英文、賴清德、徐國勇人像洩憤，祭祀「迫遷好兄弟」；屏東縣議員蔣月惠也淚眼力挺說，將全台走透透實際支持反迫遷。

這場「中元追思普渡法會」由高雄果菜市場土地不義徵收住戶自救會發起，律師柯劭臻表示，果菜市場遭強拆屆滿2周年，這些年來一起抗爭同伴、訴訟戶約4人相繼辭世令人不勝唏噓。

針對市府拆除果菜市場住戶地上物，柯劭臻遞交國家賠償請求書給聯合服務中心主任何宜綸，追討強拆不同意戶合法建物及尚未搬遷等財物損害。該自救會長吳富雄感嘆，當年與現今民進黨高官一起參與黨外運動，如今卻被自己人欺負。

反迫遷團體激進手段焚燒陳菊等紙紮人，高市府冷處理不願隨之起舞，僅表示，陳菊市長任內解決長達40年、歷經8任市長沉痾，並打通十全路、改善當地交通狀況；而即將完工滯洪池公園在此次8月22日豪雨即發揮功效，成功地增進當地生活品質，獲在地民眾好評，相信市民自有公評。

(中時 )

柯文哲出席InstaMeet活動 逾百名… 陳明文摟張花冠不起訴 小花提「M…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。