反迫遷團體「普渡」燒英賴紙紮 蔣月惠淚眼力挺

2018年09月01日 19:50 中時 柯宗緯

反迫遷團體1日集結高市府進行「普渡」表達土地正義訴求，屏東縣議員蔣月惠（中）現身力挺。（柯宗緯攝）

反迫遷團體1日集結高雄市府進行「普渡」儀式，更激進燒毀「高市府」及陳菊等人紙紮，表達心中憤怒。（柯宗緯攝）

十全果菜市場自救會今（1）日號召多個反迫遷團體，齊聚高雄市政府前，進行普渡儀式，當場焚燒高市府紙紮及陳菊、蔡英文、賴清德、徐國勇人像洩憤，祭祀「迫遷好兄弟」；屏東縣議員蔣月惠也淚眼力挺說，將全台走透透實際支持反迫遷。

這場「中元追思普渡法會」由高雄果菜市場土地不義徵收住戶自救會發起，律師柯劭臻表示，果菜市場遭強拆屆滿2周年，這些年來一起抗爭同伴、訴訟戶約4人相繼辭世令人不勝唏噓。

針對市府拆除果菜市場住戶地上物，柯劭臻遞交國家賠償請求書給聯合服務中心主任何宜綸，追討強拆不同意戶合法建物及尚未搬遷等財物損害。該自救會長吳富雄感嘆，當年與現今民進黨高官一起參與黨外運動，如今卻被自己人欺負。

反迫遷團體激進手段焚燒陳菊等紙紮人，高市府冷處理不願隨之起舞，僅表示，陳菊市長任內解決長達40年、歷經8任市長沉痾，並打通十全路、改善當地交通狀況；而即將完工滯洪池公園在此次8月22日豪雨即發揮功效，成功地增進當地生活品質，獲在地民眾好評，相信市民自有公評。

(中時 )