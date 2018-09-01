蔡明亮食物過敏罹蕁麻疹 「全身好癢」出席威尼斯首映

2018年09月01日 20:18 中時 潘鈺楨

民眾踴躍索取簽名、合照。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮、李康生興奮與影迷們自拍。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮新作《你的臉》入選第75屆義大利威尼斯影展非競賽單元，8月31日下午在麗都島舉辦世界首映，導演蔡明亮忍著「全身奇癢」，率領主創成員，包括演員李康生、劉金花（李母）、攝影古恒誼、黃雪鳳（古母）與製片王雲霖共6人，共同步上紅地毯。

原來蔡明亮到威尼斯之後，喜歡購買當地食材自己下廚，疑似海鮮過敏得了蕁麻疹，他說：「穿上夏姿我最鍾愛的長袍，沒有人知道我其實全身奇癢難耐，我莫名奇妙得了蕁麻疹，又同時心情激動。擺明了只有14個鏡頭，500多個位子坐滿了，戲院外仍有200多人排隊進不來。」

《你的臉》世界首映在大會最新且聲光效果最佳的Sala Giardino影廳舉行，映後反應相當熱烈，熱烈不絕掌聲長達90秒。此次陪同出席的兩位母親，其實也是片中13張臉的其2。蔡明亮說：「這也是我倍感驕傲之處：演員是什麼？表演是什麼？電影又是什麼？真實呢？我不斷提問，我的影迷各自解讀。」

另一個更大的驕傲就是坂本龍一。我從大學就是他的樂迷，怎麼想像得到，《末代皇帝》、《聖誕快樂，勞倫斯先生》電影配樂的音樂家，竟然在30年後走進了我的電影，他為《你的臉》做了音樂，又好像沒有，正是我為他、也為這部片特別興奮的地方。

李康生說，首映當時雖然下著毛毛細雨，外頭還是有上百人排隊等著進不了的放映廳，映完後看到粉絲的臉上充滿著幸福滿足感，追著他與蔡明亮簽名拍照，讓李康生的媽媽大開眼界：「飛這麼遠來也不虛此行了。」《你的臉》將陸續在紐約、釜山、里約、東京FILMeX等重要國際影展放映，也擔任11月金馬影展閉幕片。

(中時 )