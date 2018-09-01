謝金晶發票失蹤搞迷糊 扭蛋命中百分百

謝金晶（左）、邱孟昊今受邀擔任推廣雲端發票大使。（南區國稅局提供）

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謝金晶（左）、邱孟昊今受邀擔任推廣雲端發票大使。（南區國稅局提供）

謝金晶、邱孟昊今（1日）赴台南擔任推廣雲端發票大使，現場參與南區國稅局所舉辦的「扭扭樂捐電子發票做公益活動」，兩人大玩四米高的巨型扭蛋機，還一起快閃熱舞，謝金晶與邱孟昊不約而同表示：「我們都超怕麻煩的，多年前電子發票一推出就已使用，再也不用擔心搞丟發票！」

提到發票，謝金晶坦言自己迷糊出名，「以前紙本的發票，在我手中不到一天即宣告失蹤，看到身旁的好友們中獎，只能乾瞪眼的羨慕啦，現在有了雲端發票，正好解決我的迷糊，前陣子到超商刷機，驚喜發現中獎發票，好開心耶！」

邱孟昊則是剛入行時，因身高186公分，站在男主角身旁太過顯眼而遭排擠，因而戲劇邀約少之又少，生活拮据，「但感謝老天眷顧，讓我的發票經常中獎，由200到2000元不等，而這些獎金就是支持我生活的來源，記得有次剛繳完房租，就面臨身無分文的窘境，好在中了200元發票獎，當下即買了一條土司與果醬，很幸運的又撐過一週」！

提到運氣，很愛玩扭蛋機的邱孟昊手氣不佳，總扭到自己不喜歡的樣式，被好友虧很衰的黑手指；被好友封扭蛋達人的謝金晶，則是每次玩扭蛋機，中意的玩偶幾乎一次就入手！有次她扭了一款最愛的小小兵，一組6款只扭了六次全到手，讓好友們看得當場傻眼！

(中時 )

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