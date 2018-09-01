寶寶趣味競賽！ 小寶寶們大展拳腳超吸睛

新北市中和區公所特於今（1日）上午在新北市中和市民活中心舉辦「寶寶趣味賽」活動。（葉書宏翻攝）

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新北市中和區公所特於今（1日）上午在新北市中和市民活中心舉辦「寶寶趣味賽」活動。（葉書宏翻攝）
新北市中和區公所特於今（1日）上午在新北市中和市民活中心舉辦「寶寶趣味賽」活動。（葉書宏翻攝）
新北市中和區公所特於今（1日）上午在新北市中和市民活中心舉辦「寶寶趣味賽」活動。（葉書宏翻攝）

一年一度的寶寶趣味競賽來了，新北市中和區公所特於今（1日）上午在新北市中和市民活中心舉辦「寶寶趣味賽」活動，因應每年活動報名踴躍，今年特別擴大舉辦增加50組寶寶參賽的機會，許多家長帶著寶寶來大展拳腳！

另外活動現場上傳寶寶比賽照片至公所粉絲團活動頁面可獲得成長繪本一份，並邀請MOMO家族帶來許多精彩表演與帶動唱，讓寶寶盡情舞動，親子同樂HIGH翻天，讓家長與寶貝們留下永恆美好的回憶吧！。

中和區長柯慶忠表示，子女為國家未來主人翁，更是國家未來重要資產，在全球少子化趨勢之下，現代父母著實負擔不少養育的責任與壓力，該所為了鼓勵民眾願生、能養，提供家長及孩子們活動的空間，以親子健康促進及培養孩子身心均衡發展為主軸，辦理本次寶寶趣味競賽；藉由活動的進行，提升幼兒身心健康及增進親子間的互動，來營造家庭和樂溫馨氣氛。

(中時 )

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