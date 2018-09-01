拜訪「厚友誼」店家 侯友宜用平板秀5843小站地圖

國民黨新北市長侯友宜今（1日）下午拜訪位於板橋的「好茶」泡沫紅茶店。（葉書宏攝）

友善列印
中時
侯友宜下午拜訪位於板橋的「好茶」泡沫紅茶店。（葉書宏攝）
國民黨新北市長侯友宜今（1日）下午拜訪位於板橋的「好茶」泡沫紅茶店。（葉書宏攝）

國民黨新北市長侯友宜今（1日）下午拜訪位於板橋的「好茶」泡沫紅茶店，體驗現場搖製泡沫紅茶外，也現場以平板電腦公布「厚友誼」地圖，只見藍底的友字遍布全台灣，儼然一片藍海。其中5843個厚友誼小站，有超過6成集中在新北市，就連離島也有，讓「厚友誼‧逗陣行」成為全國風潮。

侯友宜今日一到泡沫紅茶店就到吧檯後方，體驗手搖泡沫紅茶，只見侯友宜快速甩動手腕，架式一流，倒出來的紅茶滿滿的泡沫，店家兒子更在一旁補充，這泡沫紅茶寓意「一炮而紅」，侯也不忘動用海龜吸管，宣導環保概念。隨後老闆也送上蘿蔔糕，以煮熟的蘿蔔象徵「成熟的好彩頭」，祝福侯友宜高票當選。

前來採訪的電視台攝影記者也自告奮勇要體驗「友宜拳」，侯友宜也當場小露身手，不料海軍陸戰隊出身的男記者，即便有渾身虯結精實的肌肉，也無法招架，只能請記者趕快喝紅茶順順喉。侯友宜還拍拍記者肩膀淡定說，「這拳下去你就喝不下了，」可見威力強大。

對今天參觀「失敗新聞攝影展」，侯友宜尷尬大笑，照片把他拍得像是壞人，而且無奈地說「像是一個…變態」。他以前都在抓歹徒，結果照片裡面看起來反而像是壞人，但還是很古錐，看到自己被醜化還是蠻開心的，尤其記者節看到記者開這個攝影展，真的是很開心的一件事。

侯友宜也解釋，當天是一個包尿布比賽，一個幼兒園的小男生跟他同組，小男孩外褲沒有脫下來，所以兩腳舉得特別高，「我的臉又剛好夾在兩條腿中間開心地笑」，講到尷尬處，侯友宜不斷大笑，並且害羞直呼「歹看啦！」更坦言當下看到這個鏡頭的感覺，就是「這個人奈ㄟ安捏」。

(中時 )

八二三戰役是國共內戰？老兵怒批… 新北》換假牙政策 侯友宜：老縣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。