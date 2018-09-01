拜訪「厚友誼」店家 侯友宜用平板秀5843小站地圖

2018年09月01日 21:02 中時 葉書宏

侯友宜下午拜訪位於板橋的「好茶」泡沫紅茶店。（葉書宏攝）

國民黨新北市長侯友宜今（1日）下午拜訪位於板橋的「好茶」泡沫紅茶店。（葉書宏攝）

國民黨新北市長侯友宜今（1日）下午拜訪位於板橋的「好茶」泡沫紅茶店，體驗現場搖製泡沫紅茶外，也現場以平板電腦公布「厚友誼」地圖，只見藍底的友字遍布全台灣，儼然一片藍海。其中5843個厚友誼小站，有超過6成集中在新北市，就連離島也有，讓「厚友誼‧逗陣行」成為全國風潮。

侯友宜今日一到泡沫紅茶店就到吧檯後方，體驗手搖泡沫紅茶，只見侯友宜快速甩動手腕，架式一流，倒出來的紅茶滿滿的泡沫，店家兒子更在一旁補充，這泡沫紅茶寓意「一炮而紅」，侯也不忘動用海龜吸管，宣導環保概念。隨後老闆也送上蘿蔔糕，以煮熟的蘿蔔象徵「成熟的好彩頭」，祝福侯友宜高票當選。

前來採訪的電視台攝影記者也自告奮勇要體驗「友宜拳」，侯友宜也當場小露身手，不料海軍陸戰隊出身的男記者，即便有渾身虯結精實的肌肉，也無法招架，只能請記者趕快喝紅茶順順喉。侯友宜還拍拍記者肩膀淡定說，「這拳下去你就喝不下了，」可見威力強大。

對今天參觀「失敗新聞攝影展」，侯友宜尷尬大笑，照片把他拍得像是壞人，而且無奈地說「像是一個…變態」。他以前都在抓歹徒，結果照片裡面看起來反而像是壞人，但還是很古錐，看到自己被醜化還是蠻開心的，尤其記者節看到記者開這個攝影展，真的是很開心的一件事。

侯友宜也解釋，當天是一個包尿布比賽，一個幼兒園的小男生跟他同組，小男孩外褲沒有脫下來，所以兩腳舉得特別高，「我的臉又剛好夾在兩條腿中間開心地笑」，講到尷尬處，侯友宜不斷大笑，並且害羞直呼「歹看啦！」更坦言當下看到這個鏡頭的感覺，就是「這個人奈ㄟ安捏」。

(中時 )