新北》換假牙政策 侯友宜：老縣長政策粗糙到不可思議

國民黨新北市長候選人侯友宜（右）1日下午前往板橋拜訪厚友誼店家「好茶泡沫紅茶」。（葉書宏攝）

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侯友宜（右）1日下午前往板橋拜訪厚友誼店家「好茶泡沫紅茶」。（葉書宏攝）

針對蘇貞昌的全面補助銀髮族假牙政策，侯友宜今天（1日）受訪時忍不住開炮，「一項政策一定要把財源說清楚」，不是一句話補助長輩裝假牙，這個說法太不負責任，而且這項政策基本的開銷高達25億，細節要講清楚，不要讓人覺得是「青菜共貢」。侯友宜更驚訝地表示，老縣長如此有經驗的政治人物，拿出的政策如此粗糙，讓人不可思議。

侯友宜表示，65歲以上的長者有超過50萬人，就算將繳交所得稅率20%的金字塔頂端扣除，也還要48萬人，新北目前需要換整口假牙的人數大約佔全體銀髮族的13％左右，約有6萬人，一個人補助四萬，總預算就要將近25億，一項政策少要花25億，未來長輩還會越來越多，「老縣長必須把財源，還有未來規畫講清楚。」

侯友宜強調，當初他到新北市時，老年人口只有34萬，七年半過去後，已經增加到超過50萬，面對銀髮族這樣快速增長的速度，侯友宜質疑蘇貞昌「財源到底在哪邊？」如果連財源都講不清楚，這個政策是沒有辦法推的。

對於自己的老人政策，侯友宜也自信表示，老人福利不只是社會福利的補貼，應該提供更多元性的關懷照顧，不能只是花錢補助，所以針對身體健康的銀髮族，要利用動健康、老人共餐讓銀髮族走出戶外。而亞健康的族群，則是要利用托老、日間照顧據點，或是衛生醫療體系，因此侯友宜承諾，未來將會增加公共托老、以及日照中心等據點，讓長輩可以就近得到照顧，也減輕年輕人的負擔。

對於外界熱議的死刑議題，侯友宜強調，他的立場很清楚，死刑是守著正義的最後一到防線，司法定讞以後，政府該做的事情就要趕快去做，很多被害者的眼淚、傷痛應該要記得，他們等待的正義，希望政府要拿出決心跟魄力，該做的事不要猶豫，一定要展現維護正義的決心。

侯友宜也呼籲蔡英文總統，做事情不要問有沒有選舉，這沒有意義，如果做事情要等選舉，那選舉注定失敗。只要定讞了、沒有問題了，該做的事情就要做。

(中時 )

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