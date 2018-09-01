國民黨青年盃籃球決賽 丁守中、蔣萬安攜手投「藍」

2018年09月01日 20:38 中時電子報 綜合報導

由國民黨青年部主辦、蔣萬安立委所代言的青年盃狂五夏祭匯集籃球、設計、街舞、彈唱、電競五項競賽。鬥牛賽冠軍戰於今日下午兩點新生高架籃球場熱烈開打，現場聚集全台各地的籃球好手一起比賽拿獎金。除了有高水準表現的籃球比賽外，另一個亮點為表演賽所亮相之雙北聯隊；該表演賽由丁守中與蔣萬安帶領戴錫欽、李柏毅組成台北隊對上由新北市議員：陳明義、林國春、洪佳君所組成之新北隊。除了意義上匯集了國民黨的未來與希望外，也在行動上為國民黨走向群眾關心青年提供了直接例證，此外狂五夏祭代言人立委蔣萬安穿上在比賽中轉身上籃大秀美技外，與丁守中完美搭配包辦所有得分，象徵了藍營在台北市丁守中與蔣萬安同心協力、破局重生。

圖片來源：國民黨青年部 提供

丁守中表示，未來將把台北打造成光榮運動城市，也會創造更多平台機會給年輕人參與，因此年輕人從小就培養運動的習慣，未來也會邀請退休國手進駐學校當專業教練，進而提升學生運動水準。蔣萬安則表示這是年輕人的舞台，參與的所有球員才是主角，最近亞運金牌紀錄屢創新高，感動了所有人，因此大家要相信自己，努力創造好成績。

主辦單位國民黨青年部主任翁紹輝表示：「比賽過程中同舟共濟相互信任與得分時的熱血沸騰，正是籃球迷人的地方，在場的每一個人都打過籃球，那樣的悸動沒有隔閡沒有分別，是你我的共同回憶。』而以籃球為狂五夏祭的競賽項目之一正是因為它總能拉出我們心裡的那份共鳴並將大家緊緊的繫在一起。

球賽於今日產生出最後三強，賽事結果由國民黨青年發展委員會主任委員黃文辰宣布，冠軍隊為陳智豪所領軍、亞軍為盛積晏領軍、由韓睿所領軍的獲得最終季軍，三強隊伍將於9月2日在西門町聯合醫院前廣場與其他賽事共同受獎，黃文辰表示，狂5夏祭鬥牛賽於暑假期間在台北、台中、高雄舉辦三場初賽，總計185隊超過800名青年參與，國民黨未來會持續貼近青年、走向青年，最後也邀請此次賽事參賽者加入籌備中的KMT籃球隊。

(中時電子報)