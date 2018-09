忽略口腔清潔 中風恐找上門

2018年09月01日 20:59 中時電子報 余弦妙 /編輯、 康健雜誌 /文 /編輯、/文

口腔清潔沒做好,不僅會導致蛀牙,還可能提高中風風險!日本國家顱內與心血管中心(National Cerebral and Cardiovascular Center)與美國路易斯威爾大學醫學院(University of Louisville School of Medicine)共同研究,試圖找出口腔細菌與出血性中風的關聯性。

研究指出,26%的出血性中風病人在唾液中測出帶有特殊基因的轉糖鏈球菌(Streptococcus mutans),這類細菌能破壞血管內皮,其他類型中風病人則僅有6%。透過核磁共振影像也發現,腦血管些微出血的病人,口腔中此細菌比率也遠高於一般人。

研究團隊認為,這種細菌不僅是齒主因,可能也會影響血管阻塞,隨著年齡增加與高血壓,導致腦部動脈破裂,造成大小不一的腦出血。

共同作者弗列蘭德(Robert Friedland)提醒,注意口腔清潔不只對牙齒好,也有益於大腦與心臟。該研究發布在《自然(Nature)》期刊旗下出版的《科學報告( Scientific Reports)》期刊。

