忽略口腔清潔 中風恐找上門

2018年09月01日 20:59 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

口腔清潔沒做好，不僅會導致蛀牙，還可能提高中風風險！日本國家顱內與心血管中心（National Cerebral and Cardiovascular Center）與美國路易斯威爾大學醫學院（University of Louisville School of Medicine）共同研究，試圖找出口腔細菌與出血性中風的關聯性。

研究指出，26%的出血性中風病人在唾液中測出帶有特殊基因的轉糖鏈球菌（Streptococcus mutans），這類細菌能破壞血管內皮，其他類型中風病人則僅有6%。透過核磁共振影像也發現，腦血管些微出血的病人，口腔中此細菌比率也遠高於一般人。

研究團隊認為，這種細菌不僅是齒主因，可能也會影響血管阻塞，隨著年齡增加與高血壓，導致腦部動脈破裂，造成大小不一的腦出血。

共同作者弗列蘭德（Robert Friedland）提醒，注意口腔清潔不只對牙齒好，也有益於大腦與心臟。該研究發布在《自然（Nature）》期刊旗下出版的《科學報告（ Scientific Reports）》期刊。

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(中時電子報)