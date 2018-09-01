她把曖昧對象丟在餐廳 網：大快人心

2018年09月01日 21:28 中時電子報 湯萱樂

一名女大生在《Dcard》上PO文表示，自己有個透過朋友認識的對象，彼此聊了好幾個月感覺不錯，因此對方生日時，女方就表示要請男生吃飯，不料男生不僅選了「中高價」的海鮮餐廳，還意外攜眷，男方帶了妹妹跟妹妹男友一起到場受請，不僅如此，女原PO跟男子表示她沒帶那麼多錢，對方不但立刻翻臉，還要她自己問服務生哪裡可以領錢，讓她十分傻眼。

原PO表示，因為自己不確定對方喜歡吃什麼，所以讓他找自己喜歡的餐廳，女生曾跟男方說自己對海鮮過敏，但礙於對方是壽星便沒多說什麼，直到對方生日當天，男方選了「中高價」的海鮮餐廳，不但帶了自己的妹妹，連妹妹的男友都出席，還當面介紹說，「快說謝謝姐姐請客」、「盡量點，我們好好慶祝一下」。讓原PO非常傻眼，而且對方三個人，還真的毫不客氣開點起中高單價食物，讓她意識到不對，她小聲跟對方說「我沒帶這麼多欸？我以為只有我們兩人」，結果對方竟然立刻把臉沉下來，說我們都以為妳要請，所以也都沒帶錢欸，妳要不要問問服務生哪邊可以領錢？原PO當下只能傳訊息給自己的親哥哥，請他送錢來，但就在哥哥稿清楚來龍去脈後，立馬出現將原PO帶走，留下錯愕的三個人。

後來原PO被男方封鎖了沒有然後了，而家人也重新教育了自己一頓，她表示：你不尊重自己，別人也不會尊重你。對方若不尊重你，你還尊重他幹嘛？他都不要面子了，就也別替他留了，狠狠踩下去就對了！

網友看紛紛表示：「看了莫名覺得舒服 原po哥真讚」、「珍惜生命 遠離窮又吃相難看台男」、「還好你沒付 不然事後一定氣死，就讓他們自己買單，沒錢就留在餐廳洗碗好了」。

(中時電子報)