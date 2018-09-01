亞太影展紅毯風雨無阻 郭雪芙露肩尬張鈞甯C奶

2018年09月01日 21:18 中時 潘鈺楨

張鈞甯。（粘耿豪攝）

鍾瑶。（粘耿豪攝）

《模犯生》劇組查農桑提納同庫（右起）、茱蒂蒙瓊查容蘇因與導演納塔吾 彭皮里亞。（粘耿豪攝）

楊丞琳。（粘耿豪攝）

第58屆亞太影展紅毯5點30分開始，紅毯嬌點就屬郭雪芙與張鈞甯，郭雪芙臨危授命擔任頒獎人，表示第一次擔任頒獎人很緊張，都沒睡好，心想：「啊！有這件事情啊！」外傳她本來要搭檔姚元浩，但她「有意見」所以換人，她解釋不知道此事：「應該不可能吧！」

影展大使張鈞甯C奶放風，她羞說：「今天就跟大家一起參加盛會。」至於先前似乎不確定能否到場，她撇：「答應了之後就一直在喬時間。」日本女星櫻庭奈奈美首次參加台灣舉辦的電影節，為了想用中文招呼，努力練了幾句，這次最想看到PIKO太郎，現場還直接唱了一段〈PPAP〉。她近期沒有來台灣拍片，所以這次來台決定一定要吃到牛肉麵。

鍾瑤跟著觀摩片《飄港》來影展，這是她久沒工作的第一次演出，很感謝給她這個機會被看到。入圍金鐘的她自謙沒勝算，對手陸弈靜、謝盈萱都太強大。李興文以《飄港》監製身分出席，希望台灣很多優秀演員與導演被看到。

泰片《模犯生》男女主角查農桑提納同庫、茱蒂蒙瓊查容蘇因以觀摩名義來台，查農說：「這次來台很興奮，上次來的時候大家很支持我們，這次換我們來支持這個活動。至於拿不拿獎取決的因素很多，我們盡力了。」

吳大維與吳姍儒擔任主持人，久未主持的吳大維說：「挺好的，跟學妹很有趣，希望沒有代溝。」兩人事前有見過幾次面聊一下，相信「頻率不會差太多。」擔任頒獎人的陳曉東剛好明天（3日）生日，影展特地為他準備蛋糕，他吹蠟燭預祝影展順利，也希望女兒聽話，「現在開始皮了。」

姚元浩與張本渝一起走紅毯，外傳他本來要跟郭雪芙搭配但郭拒絕，他表示自己都在出外景，沒仔細看名單。被問與王心恬感情狀態，兩人說法不同調？他先以「我很希望自己入圍」，後繼續被追問只好說：「大家都是朋友，時間到了我不想回答」低調避談。

電影《花甲大人轉男孩》由龍劭華、柯叔元、海裕芬、江沂宸代表出席，龍劭華表示接到邀約通知時以為電影入圍，沒想到是觀影而已，但被邀頒獎。海裕芬為盛會節食兩個月，但被眾人笑說「沒人在乎」。柯叔元則開玩笑：「瞿友寧導演受傷『真會挑時間』，讓我可以代替他上台頒獎。」

《鬥魚》監製柯淑勤直嚷第一次參加亞太影展「受邀快哭了」，電影還在上映中 ，來宣傳一下。王淨看到小時候的偶像陳曉東則相當興奮。林柏叡與孩子的媽雷婕熙都出席活動，是否有打招呼？他說：「人很多很混亂，沒辦法特別說什麼。」

(中時 )