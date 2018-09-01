敘利亞最終決戰倒數 平民成夾心餅乾：死路一條

友善列印
中時

敍利亞政府軍與叛軍在伊德利卜省的決戰一觸即發，當地300萬平民的安危受到國際社會關注。有民眾指，他們夾在土耳其與政府軍之間，「兩邊都是死路一條」。聯合國則再次呼籲各方克制，尋找解決方案，「放過平民」。

33歲英語教師阿勒赫姆杜（Abdulkafi Alhamdo）接受美聯社訪問時表示：「這是我們獲得自由的最後機會，這場起義就快結束。」他來自阿勒坡市，目前正等候太太生下第二胎。對於政府軍的行動，他坦言感到不太樂觀：「我們夾在兩方中間，接壤土耳其的邊境是世界末日，來自地獄的敵人則在另一邊，他們正在燒毀這裡的一切。」

伊德利卜省接壤土耳其，因此沒有被政府軍完全包圍，但麻醉科醫師貝希爾（Bassam Abu Bashir）指當地的燃油供應已經開始短缺。他希望與家人遷往由土耳其控制的阿勒坡省阿夫林，不過昂貴的交通費及租屋費令他卻步：「租金接近100美元，我需要提早6個月支付，否則只能住在難民營。」

數千人8月31日在伊德利卜省及哈馬省示威，譴責政府軍揚言動武，同時呼籲居民準備迎戰。控制伊德利卜省的反抗軍沙姆解放組織，也呼籲居民協助加強防衞、與反抗軍成員並肩作戰，或在前線的醫院及廚房工作。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪表示，軍事行動造成人命傷亡，不但導致一場人道災難，也讓難民因局勢不穩而不敢回家。聯合國估計，政府軍在伊德利卜省的行動造成多達80萬人流離失所。

(中時 )

美日關係現裂痕？ 傳安倍連任黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。