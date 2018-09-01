南市府護衛「豆腐渣」工程 李富城一句話回擊

2018年09月01日 21:25 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

連續豪雨造成台南仁德成功里1處排水設施倒塌，因斷面發現沒有連結的鋼筋，遭批「豆腐渣」工程。台南市政府指該工程是重力式擋土牆，與一般U型溝渠鋼筋不同，籲請評論者尊重專業，不要胡思亂想。對此，氣象專家李富城回擊：「會垮的工程就是豆腐渣工程」。

台南市仁德里、成功里長附近的大排水溝，現場厚達40公分溝牆崩塌，垂直長達斷裂達100公尺。當地里長指出溝牆斷面沒有連結的鋼筋，內含的鋼筋也少的可憐。台南市政府說明「該溝渠主要功用是防止土壤流失，在規格上屬於重力式擋土牆，鋼筋量較少，與一般U型溝渠鋼筋設計量不同」。

台南市政府並解釋豪雨期間實測一天累積降雨量，全市37區就有29個區超過500mm，18個區超過600mm，兩區24小時雨量達800mm，這樣的大豪雨已經超過200年重現期保護標準，無論在那個城市都足以致災。

不過，李富城在臉書貼文表示，「本人不是神，神才會做水泥工程不用鋼筋，沒有鋼筋的支撑能擋住什麽」，強調「會垮的工程就是豆腐渣工程」。網友亦附和表示「一切以『事實』為依據！土牆傾斜或傾倒，就必須徹查施工疏失！」、「看起來是年久失修了，是失職......」、「 垮了就是垮了，現在還要硬拗是正常的嗎」。

(中時電子報)