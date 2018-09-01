陸首次完整回收隕石坑 可反推墜落前資訊

2018年09月01日 22:01 旺報 孫曜樟

正在興建的世界最大天文館「上海天文館」近日宣佈，中國首次完整回收隕石坑、首次獲得西雙版納目擊隕石全記錄實證，形成了「火流星目擊視頻—隕石主體—主體隕石坑—科研成果—科普講座—博物館收藏」的完整記錄，並定於2020年開館的上海天文館中，將這塊隕石的 「全生命週期」呈在世人面前。據介紹，通過隕石坑可以反演隕石隕落前的飛行速度、方向等重要資訊，具有十分重要的科研價值。

2018年6月1日21時45分左右，雲南省西雙版納傣族自治州景洪市上空，巨大的明亮火球劃過夜空，並被公眾拍到視頻。根據中國科學院紫金山天文臺徐偉彪研究員公佈的科研成果，可以確定此次火流星事件是一次目擊隕石隕落事件。隕石母體在高速飛行中與大氣層摩擦，表面溫度急劇增高，最終導致母體爆裂解體成數百塊碎片散落在東南—西北方向長約10公里、寬約1至2公里的狹長地帶，面積約有20平方公里，範圍涵蓋猛海縣猛遮鎮十餘個自然村。

據悉，西雙版納隕石雨先後共發現500餘塊隕石，總重量不超過50公斤，是普通球粒隕石L6型，正在向國際隕石學會申請命名為「曼桂隕石」。其中，猛遮鎮曼桂村村民玉香懷發現最大的一塊隕石主體達1228克，其隕石坑也首次完整回收，洞口平均直徑13釐米，深度為25釐米，入射角度約70度。

徐偉彪指出，隕石坑要完整保留並不容易。如果隕石落在沙質土地上，很難留下清晰印記。如果隕石太大，坑也拿不出來，所以一個大小適中、土質條件合適、保留完整的隕石坑實在難得。

(旺報 )