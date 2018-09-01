沒有「一事無成」！ 八三夭走了15年終於攻蛋

2018年09月01日 22:10 中時 蔡琛儀

八三夭今晚終於攻蛋。(盧禕祺攝)

八三夭今晚終於攻蛋。(盧禕祺攝)

八三夭舞台相當炫麗。(盧禕祺攝)

八三夭今晚終於攻蛋。(盧禕祺攝)

八三夭1、2日連續兩天舉辦「一事無成的偉大」演唱會，成軍15年，終於站上台北小巨蛋，票房共計吸金4800萬元，首次攻蛋就展現高人氣。

此次舞台設計以他們的團徽作為靈感，突破一般演唱會常見的方形結構，包括LED螢幕、舞台、燈光架構、VCR與視訊效果皆為特殊訂製規格，打造「八大三角地帶」，搭配九座升降台，還設計延伸舞台方便與歌迷互動，硬體費用砸約2000萬元。

開場舞台先是緩緩往兩側打開，八三夭隨後帥氣現身，以〈飢餓遊戲〉、〈本色Remix〉等曲，瞬間炒熱氣氛，1.1萬名粉絲全都嗨到站起身來，阿璞也開心說：「每一次表演時，我們都會說：『大家好我們是八三夭。』但今天不一樣，因為是第一次在小巨蛋喊！謝謝你們都來了！」

團員更各自準備了別出心裁的Solo橋段，貝斯手霸天與兩位美女太鼓演奏家共演；鍵盤手小橘自彈自唱師兄黃鴻升的〈北風和太陽〉，獻給到場來看的老婆；吉他手劉逼則和音樂總監阿滾與七人絃樂團，帶來華麗獨秀。

鼓手阿電大方秀出鍛鍊許久的精實身材，還把礦泉水淋在身上，加上狂野的打鼓畫面，張力十足；本來是吉他手的阿璞也在〈超級偶像〉時彈起鋼琴，更為了阿電想和歌迷互動的心願，唱到〈來去夏威夷〉時幫忙代打當鼓手。

今也特別秀出一段VCR，訪問五位成員的媽媽看著他們站上萬人舞台的心情，播畢後團員和坐台下觀賞演出的媽媽們打招呼並致上感謝，接著演唱〈老媽最常說的十句話〉，現場氣氛相當溫馨感人。

八三夭也特別邀請全台高中吉他社、樂儀隊近100名同學登台獻唱演唱會同名主題曲〈一事無成的偉大〉時，搭配四支印著八三夭LOGO的大旗在台中央揮舞及全場大合唱，氣勢十足；最後安可橋段他們一連飆唱經典歌曲〈東區東區〉、〈來去夏威夷〉、〈最後的831〉等，為首場演出劃下完美句點。

(中時 )