《全球星期人物》嫁入三代麥肯海軍世家 106歲堅強母親羅佩塔

2018年09月02日 08:13 中時電子報 李靖棠

從統計數據來看，女性平均壽命比男性長，但對於一名嫁入三代都奉獻給海軍、且活到百歲之齡的女性而言，長壽的代價是要親眼看著親愛的家人離去。身為妻子、要看著心愛的丈夫離去；身為母親、要「二度」看著兒子逝去，這種打擊與創傷，如無夠堅強的心理，恐怕羅佩塔（Roberta McCain）自己也無法忍受。就讓我們看看、這位滿頭白髮的母親，這百年人生的點點滴滴。

Interview with Roberta Wright McCain

出生於美國奧克拉荷馬州、現年已高齡106歲的羅佩塔，是不久前因癌症病逝、共和黨重量級聯邦參議員麥肯（John S. McCain III）的母親，同時也是已故海軍四星上將麥肯二世（John S. McCain, Jr.）的妻子。父母親從事與煉油相關的產業，羅佩塔還有一名孿生姊妹羅溫娜。21歲那年、在前往墨西哥邊境大城提華納（Tijuana）旅遊時，在酒吧內懈逅了當時仍只是低階海軍軍官的麥肯二世。

羅佩塔（圖左）與大兒子麥肯三世參議員（圖右）合影。（圖/美聯社）

高齡106歲的母親羅佩塔（圖左），親自出席和悼念兒子、已故參議員麥肯。（圖/美聯社）

兩人很快地在同年就結為夫妻，當時羅佩塔還是南加大（University of Southern California）的學生、而先生即將被分派至奧克拉荷馬號戰艦（USS Oklahoma BB-37）服役；嫁入麥肯這個海軍世家、不僅丈夫是名海軍軍官、就連公公老麥肯（John S. McCain Sr.），也是一位對美軍取得太平洋戰場勝利有功的四星海軍上將。

老約翰麥肯（圖左）和小約翰麥肯（圖右），父子後來皆官拜海軍上將。（圖/美國海軍）

高齡106歲的羅佩塔，堅持搭輪椅親自到追思現場看看兒子麥肯。（圖/路透社）

羅佩塔與丈夫結縭多年，兩人育有3名子女，包含珊蒂（Jean Alexandra "Sandy" (McCain) Morgan）、麥肯三世與約瑟夫（Joseph Pinckney "Joe" McCain II）。長男麥肯三世也跟隨父祖輩腳步，加入海軍軍官學院、成為了一名、負責駕駛A-4天鷹機（A-4E Skyhawk）的海軍飛行員，但就在越戰爆發後、調往前線的麥肯三世，卻在一次飛行任務中，被北越軍方擊落俘虜，長時間關押於河內「希爾頓監獄」，最後雖順利脫困返國，卻讓他終生行動不方便。

1973年平安從越南河內獲釋的麥肯（圖中白衣者），獲得當時的總統尼克森（圖左）接見。（圖/美國白宮）

羅佩塔（圖左）與兒媳婦辛蒂（圖右）。（圖/美聯社）

當時的羅佩塔一度以為兒子將就此天人永隔，這是她第一次感受到「白髮送黑髮」的痛，還曾寫信給當時的詹森總統（Lyndon B. Johnson,）請求協助；最後在被俘5年半後，麥肯1973年獲得釋放，才終於讓她放下心中的重擔。麥肯參議員生前是這麼形容母親，「她是一個知道享受生命、卻又堅強且堅定的女性。」

與媳婦辛蒂（圖左）一同登台、為麥肯（圖中央）競選美國總統拉票的母親羅佩塔（圖右）。（圖/美聯社）

Roberta McCain, 106, attends son John McCain's Washington services

由於家庭因素和丈夫職業，讓羅佩塔多年來總是在全球各地「旅行」，即時到了97歲的高齡，她仍舊前往葡萄牙旅行。百餘年的人生，讓羅佩塔見證了越戰、海軍、先後失去丈夫和大兒子、兒子挑戰總統大位等重要事件，但今日在華府（Washington D.C.）為麥肯參議員舉行的追思儀式，我們仍看見了她哀戚落寞的一面，肅穆地與兒子告別，這也她第二次感受到「天人永隔」的心痛感覺。

(中時電子報)