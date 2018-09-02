律師說法》啃老還鬧全家 真的拿他沒辦法嗎？

2018年09月02日 00:02 中時電子報 湯萱樂

沈男離婚後賴在家中啃老，不但從未給過母親生活費，同一屋簷下居住，卻毫不關心年邁母親，並常與其他家人發生口角，以致沈母不堪痛苦，向沈男提起「請求由家分離」之訴，要求沈男搬離，獲得勝訴並可強制執行。

法律評析

依照民法之規定，一般成年（或未成年但已依民法規定結婚）之家屬，可以自行請求由家分離，也就是可以從原生家庭中搬遷出去，而家長（通常為家中最尊輩者）另一方面也可令這類家屬從家中分離。

在本案例中，沈男已經成年，雖與老母同住在家中，然而不僅對母親毫不關心，對其他家人更口角相向，造成家人間關係交惡，並使母親痛苦不堪。這樣的情形，實際上已經背離了與民法上「家」的意義，民法上認為「家」乃是以「家長、家屬間一起努力經營，永久共同生活之圓滿、和諧及幸福」為目標，也因此，在沈男顯然毫無與家人共同經營、以圓滿、和諧及幸福為目標的意願的情形下，法院衡酌沈男為成年家屬，既有工作能力及謀生機會，沈母作為家長請求沈男自家分離，應予准許。

除了依照民法第1128條由家長請求命家屬自家中分離外，實務上常會建議搭配當事人起訴請求「返還房屋」，理由在於當家屬自受家長合法請求自家分離起，對於所有權為家長所有之房屋已無權利（但不含房屋內其自行購置的動產），因此透過返還房屋之訴，家長除可請求家屬的「人」自家中分離外，亦可請求將其「物」搬遷騰空以「返還房屋」。(天秤座法律網)

(中時電子報)