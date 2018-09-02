打不對稱戰 台灣應發展無人潛艦

2018年09月02日 00:30 中時電子報 楊幼蘭

台灣潛艦國造

台灣已著手潛艦國造計畫，設法發展新一代潛艦，以取代服役約30年的劍龍級潛艦。由於它們的服役時間已經延長，台灣目前迫切需要新潛艦，以因應21世紀日益殷切的國防需求。

而專家認為，在時間與成本的壓力下，或許開發無人潛艦才是上策。

台灣計畫，要在20年的期間內打造8－12艘潛艦，第一艘潛艦預計要在2026年服役。美國國會2018年已通過國防授權法，並由總統川普簽署，要提供台灣技術支援。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網的分析指出，潛艦是打不對稱戰的利器，而新一代潛艦將成為台灣威懾的工具。尤其在解放軍對反潛戰並不拿手的狀況下，更是如此。不過，北京已積極設法扭轉這局面。

儘管台灣充滿雄心，但卻缺乏研發潛艦經驗。而就汗牛充棟的武器研發史看來，幾乎所有遠大的計畫，最後無論成本和時間都很可能會暴增。分析指出，在有限的國防預算，還有戰略平衡正快速向北京傾斜看來，台灣正處於困境。要求外國提供技術支援的壓力仍舊存在，時間是另一個必須深思的關鍵。

原則上，台灣起碼要等到2026年時，第一艘自製潛艦才能服役，而單是部署一艘新潛艦可能就需要超過10年，使兩岸的軍力差距愈拉愈大。

不過，分析指出，儘管困難重重，但台灣國防產業在無人系統的開發與設計上，卻擁有豐富的經驗，已成功發展出無人機隊。

此外，台灣的軟體與硬體業在世界也享有盛名，並已證明擁有必要的技術，以開發精密水下無人潛航器，對解放軍戰艦構成威脅。如果台灣政府，國防產業與商用軟硬體產業能攜手合作，將能擁有必要的技術，專業與才智來開發尖端無人潛航器。

(中時電子報)