gogoro敗相已現？ 網友點出泡沫化關鍵

台灣知名電動車gogoro(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

現代環保意識逐漸抬頭，知名電動車gogoro也逐漸為民眾所接受，不僅外型一改大眾對電動車的刻板印象，甚至也做到能與油車一樣的高速行駛，獲得不少年輕人喜愛，不過就有一名網友指出，gogoro未來會走向泡沫化，主要原因為「電池」因電池的耗損成本會越來越大，導致gogoro只會走向衰敗。

一名網友在《mobile01》上指出，gogoro泡沫化恐怕是必然，他指出原因是，gogoro想賺的是月租費，兩顆電池售價5萬元，成本預估2萬5千元，現下電池的月租費為500元，一年下來是6000元，兩年1萬2千元，四年也才2萬4千元，四年下來也才剛好回本，原PO就直言，電池應該用不了4年，所以光是電池的部分就讓gogoro賠本了，因此他解析gogoro泡沫會恐怕是必然的。

不過有另一名網友提出不同看法，他表示如果參考雷諾汽車在法國的電動小客車推廣的作法，雷諾汽車目前的作法與gogoro都是電池租賃的方式，雖然中間也經過了一系列的改良，也曾推出過買斷電池的方案，但後來都以失敗告終，其實，電池租賃的方式為新電池給電動車使用，當這顆電池的蓄電能力剩下原本的80%時就收回，收回的電池再依情況，做成能源站使用的蓄電池，或其他用途，一直用到電池壽命結束為止，在做回收。

此外更有人提出，實際上gogoro在電池調度、能源管理上下了很大功夫，實際數據顯示，平均充電站一車份的電池(兩顆)就足以供10.9名車主使用，這也證明了換電系統並不是為一個人準備很多顆電池，而是很多人共用一顆電池，所以一組電池是靠11個車主繳月租費在養，根本不會有泡沬化情況。

(中時電子報)

文章來源：mobile01原文

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