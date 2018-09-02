女大生陷連環計 失身還被拍裸照

2018年09月02日 00:10 中時電子報 湯萱樂

一名剛剛滿18歲的大學女孩，在暑假期間，透過手機QQ認識了一名趙姓男子，兩個人還聊了一些比較「深入」露骨的話題。但後來男子不但截下兩人的對話記錄，存了許多女大生的私人照片，男子脅迫女大生與他開房並拍下裸照得逞，女大生報警才曝光。

女大生沒想到，這個網友趙男打一開始就打起了她的壞主意，不但將他們的聊天記錄截了屏，還存了不少自己的私人照片，最後竟然還提出了開房的要求。

2018年8月16日，女大生來派出所報案，說自己在QQ上遭到一名陌生男子的威脅要求發生性關係。

她告訴警察，威脅她的人是在QQ上聊天認識的，兩個人還聊了一些比較露骨的話題。原本只是交友聊天，沒想到，這個趙男竟威脅她，她表示，當下趙男提出開房要求，她立即刪除趙某的QQ，但是對方又通過各種手段加上了她。對方威脅她，說如果不同意見面，就把她QQ空間的照片加工成裸照，做成性交易廣告，張貼到路上。女大生迫于趙某的威脅，與他開房發生性關係更被拍了裸照。

發生性關係後，趙以女大生的裸照，又再次通過QQ聊天要脅女大生。他稱，所有的照片他早已通過自動上傳功能進行了備份。

走投無路的她只好到派出所報案。警方順藤摸瓜，按趙男的要求和女大生見面，在兩人見面時，趁機將嫌疑人趙男逮捕。

據悉，今年24歲的趙男是一家投資公司的員工，之前沒有任何犯罪記錄。他供稱，之所以這樣做是為了尋求刺激，滿足個人欲望。

(中時電子報)