南台灣淹大水 南鯤鯓代天府國運籤令人敬畏

2018年09月02日 00:13 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

蔡英文總統搭乘雲豹裝甲車勘災，身旁攝影官超搶鏡。（照片來源：臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》）

日前豪雨襲擊南台灣，包括嘉義、台南、高雄、屏東都傳災情。總統蔡英文裝甲車勘災遭民眾逼下車涉水而行，副總統陳建仁不顧災情舉家遊金門等均重挫政府威信。回顧大年初一(2月16日）台南市南鯤鯓代天府抽出的國運籤，籤詩卦頭是「漢李廣父子陣亡」，內容為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」。對照蔡政府目前內外受困，籤詩預測「神準」令人不得不起敬畏心。

台南南鯤鯓代天府2月16日抽出國運籤，籤詩卦頭是「漢李廣父子陣亡」，內容為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」。包含卦頭的5句詩句，感覺沒有一句好話，警示民進黨政府必須謹慎行事。廟方解籤人員解釋說，有選舉會影響政治、經濟，造成社會不安。果真，兩岸關係更緊張，大陸軍機、軍艦繞台；外交上，我與布吉納法索、薩爾瓦多斷交。社會上，殺人案件頻頻，最後法務部長蔡清祥在8月31日下令執行死囚李宏基死刑。

南鯤鯓代天府抽出國運籤時，廟方總幹事侯賢遜指，籤詩內所說的「命內正逢羅孛關」，代表關卡不好過，第二句中的「未」字，除了代表六月外，還包含了「南方、南向」，而最後一句的「恰是行舟上高灘」的舟本應在河、海上，卻在沙灘擱淺，坦言這4句都不是好話。這解籤所提「南方、南向」是否預兆南台灣淹大水災情，令人敬畏國運籤預言之準。

(中時電子報)