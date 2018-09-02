有事國軍幹？軍公教發起九三向軍人致敬

2018年09月02日 07:28 工商 崔慈悌

「有事國軍幹，無事幹國軍？」為提升國人對國軍的敬重，退休軍公教團體發出動員令，將在九三軍人節向全國軍人致敬，預計9月3日早上9點3分在台北市中山堂集結，呼籲民眾共同捍衛軍人的尊嚴與榮耀。

每回天災總看到國軍身影，但平時無事時國軍總被嗆聲，連退休金都被縮減。此次向軍人致敬活動由八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷召集，堅持「反台獨、反空污、反核食、反課綱亂改、反退休金亂改」的理念。

全國公教軍警消暨退休人員聯合總會日前召開理監事會議，會中也確定號召各界響應。總會長劉盛良表示，聯合總會將全力參與、全力動員、協力合作。

聯合總會也將作為協辦單位，懇請並呼籲各界踴躍站出來，在9月3日上午9點3分，一起捍衛人類賴以生存的珍貴價值，以及軍人的尊嚴與榮耀。

劉盛良指出，沒有軍人的犧牲奉獻，就沒有國家的安全屏障；沒有軍人以生命相許於前方捍衛國土，就沒有安居樂業、繁榮富庶的後方可言；軍人不只是國家的重要資產，更是全民賴以生存的寶貝。

他說，軍人不只誓死捍衛國土安全，更是捍衛憲政、民主、法法的重要利器。任何國家不管其興盛與否，軍人絕對是打造安定、富庶、興盛的國度之必要必備關鍵。

他說，當天軍公教各界也將動員北上，各縣市相約集結在台北市中山堂，向軍人敬上最崇高的敬意，並發表向軍人致敬感言。

(工商 )