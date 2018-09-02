籃球》睽違11年同場尬球 李學林：信安只剩嘴巴能贏我

2018年09月02日 00:39 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

球員時期有「台灣飛人」美稱的陳信安，在三對三籃球活動中，再度小試身手。(G-SHOCK提供)

「G-SHOCK 3X3 街頭霸王戰2018」三對三籃球活動，1日晚間在台北市信義區香堤大道展開總決賽，主辦單位特地邀請已經退休的前男籃國手陳信安，以及長時間在中國大陸討生活的李學林站台助陣，曾同為SBL裕隆恐龍隊友的兩人，睽違11年再次一起打球，嘴上、手上都不想輸對方。

陳信安2009年在裕隆隊放行下前往大陸CBA挑戰，隔年李學林也前進對岸，陳信安回憶道：「我們應該有11年沒有一起打球了。」李學林則說，各有經歷後自己大部分時間是透過電視轉播關心陳信安在台灣籃球的動態，久違再度出席台灣活動，他還蠻緊張的。

回憶兩人過去在裕隆時期的趣事，陳信安笑說：「學林身手很全面，就讀屏東高中時就聲名遠播，剛到裕隆時很臭屁，大學長就會想欺負他，不過只是開玩笑好玩啦！」李學林回敬：「信安現在只剩嘴巴可以贏我。」

陳信安並說，自己上次打公開三對三比賽，已經是國三的往事，三對三有趣之處在於節奏快，也結合許多個人技巧，已經38歲的陳信安，現在每周會固定運動，因此體態保持不錯，不過和李學林打完表演賽後，也直呼很喘。

曾效力過裕隆恐龍的陳信安(右)和李學林(左)，睽違11年再度同場打球。(G-SHOCK提供)

同樣當選過中華男籃國手，陳信安和李學林當然也有關心中華男籃在本屆雅加達亞運的表現，看到學弟們以第四名寫下48年來最佳成績，參加過2006年杜哈亞運的陳信安回應：「名次是其次，中華男籃隊目前還算是在換血階段，團隊合作及個人發揮才是重點。」李學林則說：「年輕球員打出企圖心，是奪得佳績的關鍵，我覺得表現蠻不錯的，希望保持下去。」

G-SHOCK三對三籃球賽最終高中組冠軍賽由「Hope 2」，靠著身材的優勢與絕佳默契獲得最

後勝利，公開組冠軍則是街頭籃球常勝軍「HOMIES」，台灣卡西歐總經理楠本正作表示：「

台灣卡西歐很高興在歡慶35周年的同時，看到超過千名球員來參加比賽，每一位參賽者帶著熱情與強悍，追逐對籃球的夢想與希望，正是G-SHOCK品牌精神的最佳演繹。」

(中時電子報)