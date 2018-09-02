第一屆金杯獎出爐！哪些店家是台北城市TOP 10咖啡？

2018年09月02日 03:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

走訪世界的旅人想要瞭解一個城市的特色與韻味，咖啡廳成為不可錯過的場景。英國《BBC》從旅遊報導、旅行家評選評出選全球最好的6大咖啡城市，其中台北也榜上有名！

台北市長柯文哲特別為TSCA第一屆金杯獎選手加油打氣，並體驗手沖咖啡樂趣！（台北市政府商業處提供）

台北精品咖啡商業發展協會為讓本市咖啡產業發光發熱，並歡迎各方咖啡名店共襄盛舉，首度辦理「台北城市咖啡品鑑大賞－TSCA第一屆金杯獎」，歷經店家徵選、資格審查到網路人氣評選3個月，第一波先出爐的是網路票選之人氣咖啡館，最終決賽也為民眾選出TOP 10之優質咖啡館，歡迎民眾到台北來體驗咖啡城市文化風貌。

台北市柯文哲市長表示，台北市咖啡產業早已獲得國際認可，希望透過本次競賽各咖啡好手彼此交流及專業評審品評，讓台北咖啡產業持續向上提升，並透過競賽挖掘更多值得品嚐的優質咖啡店，推薦給民眾及國外觀光客。

TSCA第一屆金杯獎，理事長郭維平(右3)，與義式組獲獎店家合影，右至左：良師塾人文食飲。（台北市政府商業處提供）

台北精品咖啡商業發展協會理事長郭維平表示，今年是協會首次辦理台北城市咖啡金杯獎，就是希望藉由活動推廣優質咖啡店家，比賽分為「手工組」及「義式組」，以滿足各式咖啡愛好者的味蕾，也為實力咖啡店家帶來商機，希望透過活動促進產業人才交流，彼此學習新技術及想法，造就產業人才及技術能夠不斷提升！

TSCA第一屆金杯獎，理事長郭維平(右3)，與手工組獲獎店家合影。（台北市政府商業處提供）

網路票選出之人氣咖啡館有5K咖啡烘焙、Caffè Le MANI琢手咖啡、cho café、This café這咖啡、西當･普里斯︱自家焙煎咖啡店、海倫咖啡、野夫咖啡、歐克法咖啡unicofa coffee、獨咖啡自家烘焙坊、靈感咖啡等10家特色咖啡館。

而TSCA第一屆金杯獎手工組獲獎店家為：co77ee、Gentle Coffee紳士咖啡、Blacktail café、五咖啡、果咖；義式組為：堡壘廳、cho café、Jim's Burger Caf'e、歐克法咖啡unicofa coffee、良師塾人文食飲 literati cafe'，歡迎喜愛咖啡的民眾前往品嚐，暢徉台北城市咖啡風采，品嚐精選的咖啡雅味。

(中時電子報)