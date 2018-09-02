花現平溪！大小朋友種艷紅 盼「峭壁精靈」現芳蹤

2018年09月02日 05:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

白色花瓣透出點點嬌紅，彷彿嬌羞少女般，一點青澀又那麼一點溫柔，這美麗的花朵是的豔紅鹿子百合為台灣特有種，擁有「天使翅膀」、「峭壁精靈」美稱的花朵也是依台灣維管束植物紅皮書名錄被評為國家極危等級的植物之一。

平溪國小8月31日底於學校辦理祖孫三代「大手小手種艷紅 花現平溪很幸福」。（新北市農業局提供）

平溪國小為響應農業局推動艷百復育計畫，以及帶給新生新學期新希望，8月31日底於學校辦理祖孫三代「大手小手種艷紅 花現平溪很幸福」艷紅鹿子百合復育活，由平溪國小師生、社區家長、志浩慈善基金會志工、清涼山天寧寺志工、平溪魅力商圈會及校友共約150人，種下150株艷紅鹿子百合，希望在復育推廣栽植下，能讓擁有「天使翅膀」、「峭壁精靈」美稱的平溪區花艷紅鹿子百合於平溪處處盛開。

校友會長張四良表示，回想小的時候，整個平溪到處都可以看見艷紅鹿子百合開花，在峭壁上隨風搖曳展風情，像極了天使翅膀，給礦工及眷屬一種安定與幸福。平溪國小學生蔡宗翰說，艷紅鹿子百合是家鄉珍貴的自然資源，謝謝老師平時於課堂上用生動活動的方式，協助大家認識、了解、喜歡、愛惜與維護此珍貴的自然資產。

校長鄭益堯表示，學校地處平溪區行政中心，負有復育與教育推廣之責，所以學校團隊除持續發展艷紅鹿子百合特色課程，推動諾亞方舟原生物種復育外，並透過多元探索體驗活動，喚醒學生重視環境教育及積極參與復育工作，此外亦培養學生成為艷紅鹿子百合小小解說員，推廣行銷家鄉艷紅鹿子百合之美及傳承復育經驗，讓艷紅百合能夠在平溪綻放，讓遊客們能更容易一賭艷紅鹿子百合的風采。

農業局表示，平溪區一直是農業局推動艷紅鹿子百合復育的重點區域，自前年發起「家家艷紅戶戶百合」計畫、去年打造「嶺腳艷百之路」，上上週於紫東社區辦理「平溪種艷紅 百合處處開」活動，以至本次平溪國小藉開學日將更多艷紅鹿子百合帶進校園。

艷紅鹿子百合在平溪的知名度已漸漸打開，也有越來越多慕名而來的賞花客，在此也特別呼籲遊客，艷紅鹿子百合復育工作極為不易，目前正值開花結果期間，賞花之餘請民眾務必保持公德心，切勿任意採摘破壞，讓艷紅鹿子百合能持續在原鄉成長茁壯！

(中時電子報)