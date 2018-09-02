衛武營籌備處卸牌！交棒國表藝、10月重新開幕

2018年09月02日 05:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

經過11年的努力，衛武營藝術文化中心籌備處於8月31日正式卸牌，交棒給國家表演藝術中心。「衛武營國家藝術文化中心」即將於10月開幕，代表台灣的表演藝術政策進入下一個里程碑。文化部長鄭麗君也特別南下高雄卸牌儀式，她感謝籌備處與工程團隊的努力，以及來自行政院、立法院及高雄市政府的全力支持，完成工程艱難的任務。

文化部長鄭麗君參加衛武營藝術文化中心籌備處卸牌儀式，並感謝全體同仁的辛勞及各界的支持合作。（文化部提供）

「衛武營國家藝術文化中心」是國內30年來最大的藝文館場興建計畫，93年行政院核定納入「新十大建設計畫」，文化部前身文建會於96年成立「衛武營藝術文化中心籌備處」專責推動興建計畫，在行政院、公共工程委員會及文化部的督導與協助下，籌備處與工程團隊不遺餘力共同努力已完成新建工程的任務。歷時11年多時間，在台灣地區文化推廣寫下不可抹滅的歷史篇章，籌備處將於9月10日功成身退正式裁撤。

籌備處在新建工程硬體建設的同時，也推動「南方表演藝術發展計畫」，策劃辦理表演藝術活動、工作坊及大師班，積極扶植表演藝術團隊、培育劇場人才及培養欣賞人口，為營運前做好軟體建設。

籌備處已完成階段性任務，後續營運交棒給國家表演藝術中心，統籌「國家兩廳院」、「臺中國家歌劇院」及「衛武營國家藝術文化中心」三館營運。「衛武營國家藝術文化中心」即將於10月開幕，代表台灣的表演藝術政策進入下一個里程碑。

(中時電子報)