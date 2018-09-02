中正紀念堂未來會怎樣？思索全球城市區域競爭契機

2018年09月02日 05:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

中正紀念堂會變得怎麼樣？文化部推動中正紀念堂轉型，自去年12月起策辦以審議式民主機制的願景工作坊，期望促成細緻的社會討論及公民參與，搭建理性對話平台。1日下午在文化部的南海工作坊舉辦。台大建築與城鄉研究所張維修博士提出分析，從國家戰略高度、全球城市區域競爭契機等，就不同層次思考轉型涉及的議題。

台大建築與城鄉研究所張維修博士，從不義遺址的調查及相關歷史圖片切入，說明中正紀念堂的沿革。（文化部提供）

這場邀約16名來自藝術、文化資產、人權等專業領域的參與者，包括藝術家、劇場工作者、文史工作者、教師、民間團體、政治受難者代表等，讓不同背景的專業者彼此理解，尋求凝聚共識基礎。本場次參與成員及議題設定銜接前面10場討論，促進轉型正義委員會也派員到場旁聽。

講座是台大建築與城鄉研究所張維修博士，從不義遺址的調查及相關歷史圖片切入，說明中正紀念堂的沿革，而至今民眾以各自使用空間的方式，逐漸改變中正紀念堂的實質功能。張維修博士建議參與者超越中正紀念堂的本體，從國家戰略高度、全球城市區域競爭契機、首都核心區的空間解嚴，到轉型正義的社會實踐，分別就不同層次思考轉型涉及的議題。

各具專業背景的參與者進一步提出願景的想像。有參與者表示，建議大家向前看，思考如何妥善運用這塊位於首都蛋黃區的土地，以國際視野想像未來，形塑下一代的光榮感。

有藝術家表示園區內已有國家兩廳院，提議中正紀念堂轉型為國家美術館，提供藝術家展覽、實驗創作、駐村等，也作為藝術教育基地，共存的三棟建築物可打造為國際重要藝文據點，並透過藝術的批判及詮釋，進行威權空間的解嚴。參與者舉例，從藝術家包裝德國國會大廈的行動、羅浮宮內有貝聿銘設計的玻璃金字塔等，都說明了藝術提供想像，未來可以透過徵件打破既有意象。

文化資產工作者關心文資規範是否限縮中正紀念堂的轉型可能性，人權工作者認為轉型方向將是宣示民主價值、告別威權。亦有參與者提出不管轉型方向為何，都要廣邀民間團體參與引入能量。參與者期待轉型後的功能並非單一化，而是回應多種需求、具複合功能的進步方案，並探討跨世代的想像和記憶。

(中時電子報)