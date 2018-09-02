9月2日三大報頭條要聞

2018年09月02日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●選戰最後衝刺，國民黨中央助選團昨正式成軍。黨主席吳敦義說，民進黨執政兩年多經濟沒好、兩岸關係陷困境，國民黨定要奮發圖強，殺出重圍，讓2018明顯斬獲，2020才更有機會重返執政、撥亂反正。

●2018雅加達-巨港亞運將於台北時間今晚8時舉行閉幕典禮，中華代表團昨靠楊欣龍／陸怡如收下橋藝混雙金牌，以17金19銀31銅、總排名第7結束本屆賽事，不但達成「超越上屆」10金18銀23銅、第9名的目標，也創下我國參加亞運的次佳成績，僅次於1998曼谷亞運的19金。

●大陸各省市公安機關1日起受理港澳台居民申請辦理「居住證」，多地台商協會會長搶頭香申請。廈門市台協會長吳家瑩就成為該市首位完成申請的台灣人。福州台協會長陳奕廷在南街派出所辦理後，成為福州首位申請居住證的台胞，上海台協會長李政宏亦成為取得上海「001」號居住證的台人。而全大陸第一張「台胞居住證」則在廣西南寧製發，並於昨正午交至南寧台協會長周代祥手中。

●特種部隊一向是男人的天下，可是因應時代需要，女子特種兵成為不可或缺的新戰力。美國高舉全球反恐大旗，於2001年發動阿富汗戰爭，誤打誤撞，催生出世界第一支只招收女兵的特種部隊。讓人意想不到的是全球第一支女子特種部隊的誕生地，居然是以峽灣美景著稱的挪威。

◎旺報

●台胞居住證1日正式開放申請，對於領居住證會被增加課稅的疑慮，大陸國台辦1日表示，居住證與稅收規定沒有對應關係，台灣同胞不會僅因申領居住證而改變其在大陸的納稅身分和納稅義務。大陸法界人士指出，涉台證件從許可制走向登記制的轉變，但持有居住證的港澳台居民不代表就是稅務居民，海外所得也與居住證無關，反倒與CRS（共同申報準則）較有關連。

●大陸全國人大8月31日發布了新一輪的個稅改革方案，被外界視為是近年來大陸最重的減稅措施，儘管多數分析認為，此次大陸將個稅起徵點調高，加大稅前抵扣等減稅政策，將使居民消費實現觸底反彈。但有專家指出，依據歷史經驗，減稅未必能逆轉消費疲軟的趨勢，此次個稅改革能否刺激消費，其效果還有待觀察。

●就台灣來說「無人店」與「無人零售」概念可能還在摸索期，但在大陸已是發展得如火如荼，各家業者積極探索新模式，面對大陸走快一步，許多台商也聰明引進大陸技術或商業模式，進而拓展商機，而搶先導入台灣搭上第一班無人商機列車。

●在進行了三年的研究與準備之後，「滬倫通」終於排上日程，年底前可望正式「通車」。大陸證監會新聞發言人常德鵬表示，證監會就滬倫通存託憑證業務涉及的發行上市、交易、跨境轉換等30條規則起草了監管規定，即日起向社會公開徵求意見。

◎工商時報

●台股上周大漲逾2.36％，一舉扭轉先前偏弱格局，法人指出，外資買盤回籠正式點燃旺季行情，市場回歸基本面，電、金、傳類股可望輪動表態。綜觀投顧最新看法，挑選出頎邦、富邦金、台化等14檔個股，可望扮演各族群領漲要角。

●美國與加拿大上周五的貿易談判並未取得重大進展，加上美國將進入3天連假，市場交投清淡，美股3大指數上周五大致維持平盤。不過周線和月線皆創下紀錄，拜蘋果股價大漲之賜，那指更創下2000年以來最佳8月表現。

●拜美國去年底通過的減稅法案和經濟強勁擴張所賜，美國企業第2季獲利創下6年來最大年增幅。據美商務部數據顯示，第2季企業稅後淨利較去年同期激增16.1％，創下6年來最大年增幅。

●台灣麥當勞「再寫歷史」！由於慶祝羽球天后戴資穎在亞運奪金，而在31日推出的「大麥克買一送一」活動瘋狂熱賣，除員工累癱，許多食材原物料亦出現缺貨，為此，麥當勞於昨（1）日上午於官網公告，為體恤員工辛勞讓員工好好休息，並且讓門市充分補給備貨，上午10點半後，除百貨、賣場、學校、交通轉運站相關類型門市將視情形營業，其它大部份餐廳暫停營業。麥當勞並對造成顧客不便，致上最誠摯的歉意。

(中時電子報)