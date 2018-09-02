前扁辦主任陳淞山預言：民進黨年底可能丟掉7縣市

蔡英文總統。(本報系資料照片)

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中時電子報

民進黨在2014縣市長選舉大贏，拿下13席。曾任陳水扁辦公室主任的政治評論員陳淞山卻預言，年底選舉，最差的狀況，民進黨可能會丟掉宜蘭縣、澎湖縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、台中市等7席縣市長。

陳淞山分析指出，民進黨執政縣市一級危險區是宜蘭縣、澎湖縣，失去機會最大。其中澎湖縣是公教選票比例較高地區，此次因為年金改革的問題，對現任縣長陳光復選情相當不利。

二級危險區是嘉義市、雲林縣、台中市、彰化縣。由於國民黨分裂，嘉義市長參選人黃敏惠和脫黨參選的嘉義市議長蕭淑麗，和尋求連任的民進黨籍嘉義市長涂醒哲，三足鼎立，而目前國民黨並沒有多少資源去擺平蕭淑麗，對被外界看衰的涂醒哲而言，較有勝算。

至於嘉義縣，由於副縣長吳芳銘退出民進黨登記參選，選情可能會有變化。民進黨立委陳明文過去打破藍綠，把國民黨在地方或民進黨樁腳收編，不過目前張花冠還無法全部接受陳的力量。因此接下來的變數，就是要評估張花冠的影響力到底有多大。

據中評網報導，陳淞山表示，至於國民黨執政縣市新竹縣，國民黨立委林為洲退選後，基本上還是民國黨主席徐欣瑩與國民黨縣長參選人楊文科對決，民進黨鄭朝方根本沒有機會。而台東縣，雖然國民黨籍的前台東縣長鄺麗貞突然登記參選，但終究對選情無太大影響，民進黨劉櫂豪機會還是不大，國民黨縣長參選人饒慶鈴當選機會還是比較大。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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