從讀護理系到考上警察 家扶兒蔡汶融銘記恩人相助

2018年09月02日 07:38 中時 謝瓊雲

即將分發成為基層員警的蔡汶融上台分享自身的故事，希望自己也能當個關懷弱勢的暖男警察。(謝瓊雲攝)

彰化家扶中心1日上午在彰化女中頒發家扶助學金，有734名家扶兒受獎，從國小學童至研究生，共發出近794萬獎助學金；消防員蔡奇宴和近日通過警察四等特考的蔡汶融，也以學長姊身分演講勉勵家扶兒勇敢超越自己、翻轉逆境。

25歲的蔡汶融接受扶助10年，不抽菸的父親卻罹患肺腺癌在他國三時病逝，母親獨力扶養他們兄弟三人長大，身為長子，為學習照顧患有糖尿病和地中海貧血的母親，高職電機科畢業後，先考上國立臺北護理健康大學護理系，兩年前畢業再考警專，今年畢業、也通過警察特考，下月將分發擔任基層員警。

蔡汶融說，國中時期正值叛逆期，父親重病、母親又忙著賺錢扛家計，當年竹塘分駐所有位年輕員警，幾乎天天帶物資、生活用品到家中探視、督促三兄弟功課，後來他的成績始終維持在一定水準，得以年年領取家扶獎學金。

雖忘記對方姓名，他卻對那段日子至今銘記在心。在母親支持下，他決定轉跑道不當護士、改當警察，除能改善家中經濟，也期許自己像那個警察叔叔一樣，成為關懷弱勢的人民保母。

另外，曾經當了4年多流浪教師的蔡奇宴，通過消防警察特考、在南投縣消防局服務已將近10年；因父親酒駕車禍傷重療養，母親為養家和龐大醫藥費勞心勞力，她從小十分上進，直到上大學才自己主動走進家扶大門求助。

蔡奇宴以自身故事勉勵家扶兒們不要放棄在逆境中勇敢翻轉自身境遇的機會，更以電影《與神同行》導演金榮華的話，「孝順跟原諒是人們最該有的覺悟。」呼籲大家即時行孝，學會原諒。

彰化家扶中心主任王震光表示，目前總計有3500名孩子受扶助，其中734人獲得領取獎學金資格，非常感謝許多社會善心人士長期默默關心弱勢孩童，捐助獎學金，讓這些努力的孩子們得以繳交龐大的學費，改善家庭經濟困難。

(中時 )