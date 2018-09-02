嘉縣唯一釋教三朝法師 民雄大士爺祭初登場

法師黃瑞村（中拿香者）帶領放水燈隊伍繞行四城門後，到文隆橋舉行科儀。（張亦惠攝）

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先施放燃燈讓讓水面的孤魂野鬼能看得到路歸位。（張亦惠攝）
將蓮花及屋宇施放至溪水中。（張亦惠攝）
放水燈科儀開始前，就有許多民眾聚集觀看。（張亦惠攝）

義縣每年的宗教盛事民雄大士爺祭8月31日登場，此次由首次正式執行釋教三朝法會的法師黃瑞村負責大士爺祭科儀，1日下午3點法師黃瑞村帶領放水燈隊伍繞行四城門後，到文隆橋舉行科儀。黃瑞村表示，中南部釋教多為一朝法會，三朝法會相當少見且程序繁複，自己也是晉升後初次執行。

黃瑞村說，三朝法會難得之處在於，橫跨水陸並且包括遵循古禮、成去繁複的「金山拜醮」科儀，首日進行大士開光、念誦梁皇寶懺，次日進行放水燈，第3日早上10點則進行最重要的金山拜醮科儀，戌亥時（晚上7點至11點）施放焰口，以甘露讓鬼道眾生能進食，最後大士爺火化升天。

昨日舉行的放水燈科儀，由黃瑞村帶領放水燈隊伍，繞行四城門後，到文隆橋下舉行科儀，引水面孤魂野鬼歸位，將蓮花及屋宇施放至溪水中。黃瑞村說，一開始施放燃燈是為了讓孤魂野鬼能看得到路歸位。

最後1天的金山拜醮科儀是源自南朝梁武帝的超渡儀式，因梁武帝欲超渡過去隨他戰死沙場的亡魂，而有這個科儀，是三朝法會必備的科儀，因腳步、手勢等程序繁複，目前嘉義縣只有黃瑞村1人執行。

嘉義縣文化觀光局與廟方也安排神鬼演藝祈福晚會，讓民雄在8月31日到9月2日這3天湧進大量人潮，宛如不夜城，而大士爺祭的高潮大士爺火化升天將在2日晚上登場。

(中時 )

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