新港奉天宮與京都妙心寺結緣90年 日本住持來台「謁祖交香」

日本妙心寺住持則竹秀男老大師昨日率眾佛教大德來訪新港奉天宮，台日雙方結緣90年。（張亦惠攝）

友善列印
中時
在副縣長吳芳銘的見證下，奉天宮與日本妙心寺簽訂友好紀念備忘錄。（張亦惠攝）
日本妙心寺來訪，廟方派出大陣仗隊伍恭迎媽祖回宮。（張亦惠攝）
則竹秀南老大師及奉天宮董事長何達煌進行「謁祖交香」大典。（張亦惠攝）
則竹秀南老大師率眾進行《世界平和祈福法會》。（張亦惠攝）
因日本人不知道如何準備此習俗所需的香擔，新港奉天宮四街祖媽會金慶昌會長謝博全，特別聘請鹿港木雕大師黃永洲，雕刻1座全國唯一日本式的香擔贈送給妙心寺。（張亦惠攝）

日本妙心寺住持則竹秀男老大師昨日率眾佛教大德來訪新港奉天宮，台日雙方90年前結緣，中間因歷史變遷斷了聯繫，在2009年時又重新牽線，開始交流，此次妙心寺來訪，廟方派出大陣仗隊伍恭迎媽祖回宮，雙方也簽訂友好紀念備忘錄、互贈紀念品，更重要的是舉行台灣重要習俗「謁祖交香」大典。

奉天宮於明朝「開臺媽祖」渡海來台後，古例祭典皆由廟務執事仕紳禮請中國閩南臨濟宗寺院派駐僧人主持；後因天災，奉天宮於1811年（清嘉慶16年）由王得祿倡建、並由禪門臨濟宗第38代祖師主持遷於現址興建，正殿供奉媽祖、後殿供奉觀世音菩薩同享香火。

日據時期，奉天宮因緣際會下在1922年（大正11年）成為臨濟宗台灣總本部，1928年日本臨濟宗大本山妙心寺館長神月徹宗老大師頒贈「御壽牌」供奉於奉天宮，至今已90年，中間雖因歷史變遷失去聯繫，2009年重新牽線交流。

此次則竹秀南老大師率眾佛教大德來訪，除在副縣長吳芳銘的見證下簽訂友好紀念備忘錄、進行《世界平和祈福法會》外，也舉行「謁祖交香」大典。奉天宮董事長何達煌表示，依台灣習俗，分靈出去的媽祖，每年或每三年會返回祖廟謁祖進香。

特別的是，因日本人不知道如何準備此習俗所需的香擔，新港奉天宮四街祖媽會金慶昌會長謝博全，特別聘請鹿港木雕大師黃永洲，雕刻1座全國唯一日本式的香擔贈送給妙心寺，期待媽祖的香火能夠馨傳日本。

(中時 )

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