臉書「馬車殺肉場」賣機車零件 員警遭記過

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苗栗縣警局梁姓巡佐，因遭檢舉在臉書社團「馬車殺肉場」交易二手機車零件，違反公務員不得經營商業規定，梁雖辯稱他不懂法令，且經營2年多，實際上虧損32萬，但公務員懲戒委員會仍判決梁員記過一次。

知名的臉書社團「馬車殺肉場」，成立於2014年，是以買賣交換二手機車零件為目的，成員超過8000人。

判決指出，今年5月，有民眾檢舉梁員自2016年起在臉書社團「馬車殺肉場」進行機車零件買賣交易牟利，賺取零件價差，陸續販售過排氣管、車用手套等80餘項，每月淨利約6000至7000元不等，獲利總金額12萬456元，違反公務員服務法禁止公務員經營商業之規定。

內政部警政署考量公務員在拍賣網站上買賣，是否屬於公務員服務法「經營商業」範疇，特別函請銓敘部解釋，認定梁於臉書社團經營機車零件交易，經營行為具規劃性、持續性，符合「經營商業」範疇，以梁違反公務員服務法移送公懲會審理。

梁辯稱，他不諳法令於網路臉書社團販賣零組件，深感懊悔。並稱委託工廠製作機車零件，但訂金收了，人也失聯，截至商品下架為止還虧損32萬元，並未獲利。

公懲會認為，梁員違反公務員服務法禁止經營商業規定，已損害政府信譽，有懲戒必要，判決記過一次。

(中時 )

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