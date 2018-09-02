《延禧攻略》版出入境指南爆紅 吉林省被讚接地氣

2018年09月02日 08:35 旺報 孫曜樟

「本宮才不會告訴你內地居民辦理出入境證件簽發時限全部縮短至7個工作日」。大陸一組「延禧攻略版國家移民局新政解讀」近來在網絡爆紅，這是吉林省出入境管理局的創意製作，用意在以更有趣的形式傳播大陸國家移民局在9月1日後最新推出的便民舉措，此創意也被網友盛讚接地氣。

在大陸網路瘋傳的這組由吉林省出入境管理局製作的圖片，是以《延禧攻略》劇中人物對話形式，解讀移民管理局將於9月1日推出的5項便民措施。

這組延禧攻略版出入境新政指南共有5張圖片，用電視劇《延禧攻略》中5組人物對話，解讀了即將於9月1日推出的5項新政。其中一張圖，御前侍衛傅恒説「聽皇後説香港有很多美食，倒是可以去嘗嘗」。劇中傅恒的妻子爾晴心痛地説「可恨我非本地戶籍，如何辦理港澳通行證續簽？傅恒，你這是壓根兒沒想帶我」！ 下方劇中明玉則説道「我就不告訴你，9月1日起，內地（大陸）居民可在全國範圍內異地辦理往來港澳臺團隊旅遊簽注」。這組圖片一經推出，便廣受好評。

吉林省出入境管理局新媒體負責人回應表示，這版「延禧攻略版出入境新政指南」從創意到製作共花了2天。 5項新政將在9月1日實行政策推出後，我們就想找一個好的形式把好政策傳播出去=, 隨後，一位基層出入境工作人員提到，可以借用熱度頗高的《延禧攻略》，以對話的形式介紹新政。

該負責人表示，一開始他們想用一張長圖，但後來覺得一張圖人物過多，可能會影響民眾了解，於是選用5張圖，每張圖僅用兩人對話，分別對應一個新政的方式。此外，吉林省出入境管理局還製作了另一個長圖，詳細對比政策實施前後的變化，讓民眾更詳細地瞭解新舉措帶來的變化。

吉林省出入境管理局新媒體負責人表示，借用熱門影視劇普及新政策，也是希望在9月1日前，將新舉措傳播給需要的民眾。在長圖下方，也標注了管理局24小時聯係熱線以及微博微信二維碼，民眾不管在國內還是國外，都可以隨時聯係我們。

據這位負責人說，這些圖片在吉林省出入境管理局的微博和微信推送後，收到了很好的迴響。此外，這版新政指南在警方個人朋友圈傳播得也很廣，原先我們只是轉發比較嚴肅的文字政策，朋友圈都沒什麼評論或點讚，今天我自己發了這個延禧攻略，收到一百多個讚，還有一些其他省市的出入境警察單位想來學經驗。

(旺報 )