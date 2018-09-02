NBA》湖人重見天日 分期買斷大爛約

2018年09月02日 08:08 中時電子報 盧品青

湖人隊與前鋒鄧恩(Luol Deng)的對峙結束了！在雙方各退一步的情況下，取得了勉強可以接受的結果：湖人宣布以「折扣價」分期買斷鄧恩剩餘的大合約，得以在明年擁有高達3800萬美元的薪資空間。

鄧恩是湖人前老闆留下的爛攤子，他上季只打了1場比賽，領走球隊1719萬美元。鄧恩無球可打，重點是他還佔住薪資空間使湖人無法補強。為了不要兩相耽誤，鄧恩同意退還750萬美元，湖人則是分3年支付剩餘的2900萬美元(頭一年1430萬美元, 接下來3年各499萬美元)。

新球季鄧恩依然會佔據1430萬美元的薪資空間，接著連續3年佔用499萬美元。湖人目前空出了2500萬美元薪資空間，等到明年夏天總計3800萬美元的空間足夠用頂級合約來簽下A咖自由球員，包括杜蘭特(Kevin Durant)、里歐納德(Kawhi Leonard)、克雷湯普生(Klay Thompson)、吉米巴特勒(Jimmy Butler)。

在詹姆斯(LeBron James)加盟之前，鄧恩是全隊最高薪的球員，他沒有受傷只是打得很爛，累計在湖人留下場均7.5分、5.2籃板、投籃命中率39%。鄧恩其實是很想要上場的，現在他終於可以用自由身去尋找新東家了。

(中時電子報)